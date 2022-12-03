حظك اليوم برج الأسد السبت 3-12-2022 عاطفيا ومهنيا

تعد شخصية مولود برج الأسد بوجه عام من أفضل الشخصيات التي يمكن التعامل معها، فتجد هذا المولود يتسم بالكرم والذكاء الشديد فضلًا عن امتلاكه للشخصية القوية التي تؤهله للقيادة وتحمل المسؤولية حتى أنه يمكن الاعتماد عليه بشكل كبير.

ولمحبي الخرائط الفلكية اليومية لأصحاب برج الأسد المتابعين لحركة الكواكب والنجوم خلال اليوم، ينتمي الكثير من المشاهير لهذا البرج لعل أبرزهم الفنان الراحل سعيد صالح، وأحمد عز، أحمد صلاح السعدني، المطرب رامي عياش، تامر حسني، الفنانة العالمية ساندرا بولوك، جينيفر لوبيز والدوقة ميجان ميركل، ولاعب الدرامز والممثل تامر هاشم.

وتنشر «الوطن» اليوم السبت، في إطار سلسلة الخدمات الإخبارية التي تقدمها للجمهور على مدار الساعة، حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي، وفق تصريحات خاصة من خبيرة الأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الأسد مهنيًا

أوضحت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، لمواليد برج الأسد، أن حظك اليوم على الصعيد المهني، القمر في منزل الحظ يساعدك اليوم على اتخاذ قرارات تقودك لحل مشاكلك.

حظك اليوم برج الأسد عاطفيًا

بينما على المستوى العاطفي، تقول «فؤاد» إن أصحاب هذا البرج اليوم، فينوس وعطارد بمنزل الحب يعدانك بقضاء أوقات ممتعة مع الأحباب والأصحاب، فقط ابتعد عن الاستفزازات.