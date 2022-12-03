المواصفات النهائية لامتحان الإنجليزي للصف الثالث الثانوي 2022- 2023

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن التفاصيل الكاملة والنهائية لامتحان الإنجليزي للصف الثالث الثانوي 2022-2023، من حيث نوعية أسئلة الامتحان سواء مقالية أو اختيار من متعدد، وعدد الأسئلة وعدد الدرجات المخصصة للإجابة على كل سؤال، فضلاً عن طبيعة الأسئلة المقالية، وهو ما توضحه «الوطن» في التقرير التالي، في إطار خدماتها التعليمية للقراء.

مواصفات امتحان الإنجليزي للصف الثالث الثانوي

حدد دليل الطالب لامتحان شهادة إتمام دراسة الثانوية العامة 2022-2023، الذي أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مواصفات امتحان الإنجليزي للصف الثالث الثانوي كلغة أجنبية أولى، والتي تشمل أسئلة موضوعية أي اختيار من متعدد تركز على فهم الطالب لمخرجات التعلم، وأسئلة مقالية.

الأسئلة المقالية

-عدد الأسئلة بدرجتين: 2 سؤال.

- عدد الأسئلة بدرجة واحدة: لا توجد.

- عدد الأسئلة بأربع درجات: سؤال واحد.

-العدد الكلي للأسئلة: 3 أسئلة.

-الدرجة الكلية للأسئلة: 8 درجات.

أسئلة الاختيار من متعدد

-عدد الأسئلة بدرجة واحدة: 32 درجة.

-عدد الأسئلة بدرجتين: 5 أسئلة.

-عدد الأسئلة أربع درجات: لا توجد.

- العدد الكلي للأسئلة: 37 سؤالا.

-الدرجة الكلية للأسئلة: 42 درجة.

التفاصيل الكاملة لامتحان الإنجليزي

-عدد الأسئلة بدرجة واحدة في الامتحان: 32 سؤالا.

-عدد الأسئلة بدرجتين: 7 أسئلة.

-عدد الأسئلة بأربع درجات: سؤال واحد.

-العدد الكلي للأسئلة: 40 سؤالا.

-الدرجة الكلية 50 درجة.

-مدة الامتحان: 3 ساعات.

مواصفات الأسئلة المقالية:

- تشمل 2 سؤال مقالي ولكل سؤال درجتين.

- تقيس دراسة الطالب للقصة المقررة بأسئلة تقيس المستويات العليا للتفكير والتعبير عن رأي الطالب.

- تشمل أيضاً سؤال للتعبير 4 درجات.

- في سؤال التعبير يكتب الطالب مقال أو رسالة بريد إلكتروني، إيميل يتراوح بين 150 إلى 250 كلمة.

- يكون اختيار موضوع التعبير من الأحداث الجارية أو الاهتمامات التي يستطيع جميع الطلاب التعبير عنها.

- تمتاز كتابة موضوع التعبير بعدم التحيز لفئة أو نوع أو ديانة.

- أسئلة الترجمة ستكون ضمن الأسئلة الموضوعية.

مواصفات امتحان الإنجليزي للصف الثالث الثانوي كلغة أجنبية ثانية

أسئلة الاختيار من متعدد

عدد الأسئلة بدرجة واحدة: 28 سؤالا.

-عدد الأسئلة بدرجتين: 3 أسئلة.

-عدد الأسئلة بـ3 درجات: لا يوجد.

-العدد الكلي للأسئلة: 31 سؤال.

-الدرجة الكلية: 34 درجة.

الأسئلة المقالية

-عدد الأسئلة بـ3 درجات: سؤالين.

- العدد الكلي للأسئلة: سؤالين.

- الدرجة الكلية: 6 درجات.

التفاصيل الكاملة لامتحان الإنجليزي كلغة أجنبية ثانية

-عدد الأسئلة بدرجة واحدة: 28 سؤالا.

- عدد الأسئلة بدرجتين: 3 أسئلة.

-عدد الأسئلة بـ3 درجات: سؤالان.

-العدد الكلي للأسئلة: 33 سؤالا.

-الدرجة الكلية: 40 درجة.

- زمن الامتحان: ساعتان.

مواصفات الأسئلة المقالية:

- تتضمن الورقة الامتحانية سؤالين مقال لكل منهما ثلاث درجات والإجمالي 6 درجات.

- يوجد سؤال إنتاج كتابة حيث يكتب الطالب من 25 إلى 30 كلمة في إطار الموضوع المطلوب.

- السؤال يتضمن نص قصير يتراوح عدد كلماته من 80 إلى 100 كلمة حيث يقوم الطالب بالإجابة على ما يطلب منه من خلال هذا النص.

وفي سياق متصل، أكد الدكتور أحمد عبدالرشيد، أستاذ المناهج وطرق التدريس بجامعة حلوان، تنويع استذكار نصوص المقررات الدراسية من الأسلوب العام الشامل إلى الأسلوب الخاص التفصيلي، في إطار مجموعة من النصائح المهمة للطلاب.

التنوع يساعد المخ على ترتيب عناصر المقررات الدراسية

وأوضح عبدالرشيد لـ«الوطن»، أن التنوع يساعد المخ على ترتيب عناصر المقررات الدراسية من خلال تدرج المتعلم في مراجعة موضوعات المقررات الدراسية من الأسلوب العام الشامل الذي يتناول الموضوع المراد تعلمه بوجه عام دون التركيز على التفاصيل مما يساعد المخ على إدراك واستيعاب المعنى الكلي لموضوع التعلم.

وأضاف «عبد الرشيد» أن التدرج لتناول موضوع التعلم بالتركيز على التفاصيل يساعد المخ على ربط عناصر موضوع التعلم بعضها معا وإدراك العلاقات التي تربط بينها ومن ثم يستطيع عقل المتعلم أن يستدعي تلك العناصر عن التعرض لأسئلة الامتحان.