نتائج أعمال قياسية لـ«التجارى وفا بنك» فى أول 9 أشهر من 2022

واصل البنك «التجاري وفا بنك إيجيبت» تسجيل مؤشرات نمو قوية، مما يعكس نجاح استراتيجيته نحو النمو والتطوير منذ دخوله القطاع المصرفي المصري، حيث بلغ إجمالي الأصول 59 مليار جنيه مصري في سبتمبر 2022، مقارنة بـ46.5 مليار جنيه مصري في ديسمبر 2021 بزيادة تصل إلى 12.5 مليار جنيه مصري، أو ما يعادل 27%، وقد بلغ معدل العائد السنوي على حقوق الملكية نسبة تصل إلى 13.2%، وحفاظاً على النمو وعلى خطط البنك التوسُّعية، احتفظ البنك بفائض قوي عن النسبة الإلزامية المقرّرة للقاعدة الرأسمالية، حيث وصلت إلى 448 نقطة أساس، حيث استقرت نسبة معيار كفاية رأس المال عند 16.98% في 30 سبتمبر 2022، مقابل 12.50% كحد أدني، مما يدعم قدرة البنك على مواجهة أي تحديات محتمَلة مع خلق المزيد من فرص الاستثمار.

أرقام قياسية في 9 أشهر

وحقق «التجاري وفا بنك إيجيبت» رقماً قياسياً جديداً خلال التسعة أشهر الأولي من عام 2022، حيث حقّق البنك صافي ربح بعد الضرائب 592 مليون جنيه مصري مقابل 349 مليون جنيه مصري في 30 سبتمبر 2021، محقّقاً زيادة قياسية بنسبة 69%. وحسب بيان البنك، جاء هذا الأداء الاستثنائي مدفوعاً بأساسيات المركز المالي للبنك والملاءة المالية المرنة، حيث بلغ صافي الدخل من العائد 1.8 مليار جنيه مصري في سبتمبر 2022 بزيادة 26%، مقارنة بـ1.4 مليار جنيه مصري في سبتمبر 2021 وارتفع صافي الدخل من الأتعاب والعمولات ليصل إلى 335 مليون جنيه مصري في سبتمبر 2022 مقابل 246 مليون جنيه مصري خلال الفترة نفسها من العام الماضي بنسبة زيادة تصل إلى 36.4%. وبلغ صافي دخل المتاجرة مبلغاً وقدره 123 مليون جنيه مصري بنهاية سبتمبر 2022 مقابل 96 مليوناً في سبتمبر 2021 بنسبة زيادة 28%.