ضبط مسئول عن محطة وقود بالقاهرة لتلاعبه في حصة السولار المدعم

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة مسئول عن محطة لوقود السيارات الكائنة بدائرة قسم شرطة الوايلي، لقيامه بالتلاعب في الدفاتر الخاصة باستلام حصة السولار المدعم المنصرف للمحطة.

وبفحص خزانات المحطة تبين وجود عجز في كمية السولار المنصرفة أمكن حصرها بـ 880 لترا من السولار المدعم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.