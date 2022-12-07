«جوناثان» أكبر سلحفاة على قيد الحياة.. عمرها 190 عاما وعاصرت 7 ملوك بريطانيين

«جوناثان» سلحفاة ذكر من فئة «شيلونيان» التي تضم السلاحف البحرية والبرية، وهي أكبر كائن حي يعيش على جزيرة سانت هليا، أبعد الجزر في العالم وهي تابعة للملكة المتحدة، إذ تبلغ من العمر 190 عامًا، وجرى تقدميها هدية للحاكم السير ويليام غراي ويلسن، عند وصوله إلى الجزيرة عام 1882، ومنذ ذلك الحين، تعاقب 31 حاكمًا على هذه الجزيرة ورحلوا، ومازال «جوناثان» باقيًا.

ومن المعروف أن معدل أعمار السلاحف مديد، إلا أن السلحفاة جوناثان من الكائنات المعمرة، نظرًا لأن متوسط عمر السلحفاة يصل إلى 150 سنة، وقد زادت هذه السلحفاة عن ذلك العمر بـ40 عامًا، وعاصر جوناثان 7 ملوك على عرش بريطانيا، وحربين عالميتين والحرب الباردة والعديد من الأحداث العالمية وصولا لكولاونا بسلالاتها المختلفة.

تاريخ ميلاد السلحفاة «جوناثان» مجهول

وربما يتجاوز عمر هذه السلحفاة أكبر من ذلك، فتاريخ ميلادها الحقيقي مجهول رغم ما يتردد ما أنها ولدت عام 1832، وقال «مات جوشوا» مسؤول السياحة في الجزيرة، أن عمر جوناثان الحقيقي يمكن أن 200 عام، نظرًا لأن معلومات قدومه الجزيرة غير دقيقة ولا نملك سجل ولادته الحقيقي».

ورغم أن السلحفاة «جوناثان» تمضى في القرن الثاني من عمرها، إلا أنها لم تطرأ عليها الكثير من التغيرات، سوى أنه فقد بصره وحاسة الشم مع تقدم العمر، فلا يعلم بوجود الطعام حال وضعه أمامه على الأرض، لذا يطعمه القائمون على رعايته، لكنه مازال يسمع ويستجيب إلى صوت طبيبه البيطري، «جو هولنز»، الذي يقول أن السلحفاة تتمتع بالكثير من الطاقة، رغم تراجع بعض الحواس، فهو يتشمس ويمد رقبته وقوائمه ليمتص الحرارة وينقلها إلى جسمه، وعندما يكون الطقس باردًا يفضل البقاء بين الأعشاب والحشائش طوال اليوم.

السلحفاة أقدم معالم جزيرة سانت هليا

وتُعتبر هذه السلحفاة العملاقة إحدى المعالم الشهيرة للجزيرة الواقعة جنوب المحيط الأطلسي تضمّ 4500 نسمة، وتعيش مع 3 سلاحف أخرى، ويأكل الملفوف والخيار والجز والتفاح والفواكه الموسمية، والعديد من الأجيال المتعاقبة في الجزيرة لديهم صور لأجدادهم مع هذه السلحفاة عندما كانوا أطفالًا، وفقًا للطبيب البيطري جوشو الذي يقول أن جوناثان محبوب جدًا، ويحب مقابلة الناس».

واحتفت موسوعة جينيس للأرقام القياسية العام الماضي بـ«جوناثان» كأقدم سلحفاة معمرة في العالم، إذ يتجاوز عمرها 188 عامًا، ونشرت صورًا للسلحفاة التي تعد صاحبة الرقم القياسي لأكبر حيوان بري على قيد الحياة بالموسوعة.