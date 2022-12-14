مصرع طفلتين وإصابة شقيقتهما الثالثة بالاختناق نتيجة تسرب غاز بأسيوط

شهدت قرية درنكة التابعة لمركز أسيوط، حادثا مأساويا بعد مصرع طفلتين وإصابة شقيقتهما الثالثة بالاختناق نتيجة تسرب غاز أسطوانة البوتاجاز بمنزلهما، وتم التحفظ على الجثتين تحت تصرف النيابة ونقل المصابة للعناية المركزة لتلقي العلاج.

بلاغ بوفاة طفلتين بقرية درنكة

كان اللواء أحمد جمال الدين، مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة أسيوط، يفيد بورود بلاغ من الأهالي، بتعرض 3 شقيقات أطفال، للاختناق بغار أسطوانة البوتاجاز، بقرية درنكة التابعة لمركز أسيوط دائرة المركز.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لموقع البلاغ وضباط المباحث بمركز شرطة أسيوط، وسيارات الإسعاف، وبالفحص والمعاينة تبين حدوث تسريب غاز من أنبوبة البوتاجاز بمنزل مواطن يدعى «ح. ع. هـ»، ما أسفر عن مصرع طفلتين شقيقتين، وإصابة شقيقتهما الثالثة بالاختناق.

تم التحفظ على الجثتين بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، ونقل المصابة إلى العناية المركزة بالمستشفى لتلقي العلاج اللازم وعمل الإسعافات الأولية.