المعهد الفني بالإنتاج الحربي ينظم ندوة حول «الهوية الوطنية والجمهورية الجديدة»

نظم المهندس وليد فاروق حافظ مدير المعهد الفني للصناعات المتطورة التابع لوزارة الإنتاج الحربي بتنظيم ندوة للطلاب الدارسين بالمعهد بعنوان «الهوية الوطنية والجمهورية الجديدة»، وذلك بحضور مجموعة من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، وذلك في إطار الحرص على تنفيذ توجيهات المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي بتنمية الشعور الوطني لدى كل المنتمين لقطاع الإنتاج الحربي وتحت شعار المعاهد تنشر الثقافة.

وأشار مدير المعهد الفني للصناعات المتطورة إلى أنَّه بجانب السعي إلى متابعة كل المستجدات التعليمية وتقديم المناهج التي تليق بالطلاب والمعتمدة من وزارة التربية والتعليم التعليم الفني، يسعى المعهد دائمًا إلى تعريف الطلاب بأهمية الوطنية المواطنة من أجل الحفاظ على الهوية الخاصة بالمجتمع المصري في ظل ما يهددها من أخطار العولمة، ومؤسساتها، وهذا لا يعني أن الحل يكمن في الانكفاء على الذات، والابتعاد عن العالم الذي أصبح قرية صغيرة، إنما يعني إكساب المناعة لكل فرد من خلال تربيته تربية وطنية سليمة تركز على تزويده بالمعارف، والقيم والمبادئ والمهارات التي يستطيع بها التفاعل مع العالم المعاصر دون أن يؤثر ذلك على شخصيته الوطنية.

وأضاف المهندس وليد فارق حافظ مدير المعهد الفني للصناعات المتطورة التابع لوزارة الإنتاج الحربي أنَّ الندوة والتي تمّ تنظيمها تحت إشراف وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بنيت على 5 محاور وهي «النشأة التاريخية لمصر، ومعنى الهوية الوطنية والقومية، واستراتيجية مصر 2030، وأهداف التنمية المستدامة، والطريق إلى الجمهورية الجديدة».