مصرع شخصين وإصابة آخر صدمتهم سيارة أثناء عملهم بالطريق الصحراوي بالبحيرة

لقي عاملان مصرعهما، وأصيب آخر بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء وقوع حادث اصطدام سيارة بعمال رصف أثناء عملهم على الطريق عند الكيلو 74 الطريق الصحراوي اتجاه القاهرة طريق الخدمات بالبحيرة.

جرى نقل الجثتين إلى مستشفى غرب النوبارية المركزي ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة ونقل المصاب إلى مستشفى اليوم الواحد بوادي النطرون لعمل الإسعافات.

مصرع عاملين وإصابة آخر في البحيرة

تلقي اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة، إخطارًا يفيد وقوع حادث اصطدام سيارة بعمال رصف أثناء عملهم على الطريق عند الكيلو 74 الطريق الصحراوي اتجاه القاهرة، مما أدى إلى مصرع عاملين وإصابة آخر بجروح وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم.

تحديد هوية المتوفين

بالانتقال إلى مكان الحادث تبين مصرع كل من «ناصر.ف.ر»، 23 سنة، مقيم الجيزة، جثة هامدة، و«حمادة.ع.م»،37 سنة، مقيم الجيزة، ونقل الجثتين إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى غرب النوبارية

فيما أصيب، هاني أحمد عيسى 45 سنة، بكسر بالذراع الأيمن وكسر في الساق اليمنى وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، وجاري عمل الفحوصات الطبية بمستشفى وادي النطرون العام لتلقى العلاج، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.