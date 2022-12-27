طالبات التربية النوعية بكفر الشيخ يزين أسوار المصالح الحكومية والمدارس «صور»

أشاد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، بالأعمال الفنية والرسومات والجداريات، لطالبات كلية التربية النوعية بجامعة كفر الشيخ، على جدران المدارس والمعاهد الأزهرية والمصالح الحكومية، وخاصة الأسوار المواجهة لمركز الأورام الذي سيتم افتتاحه قريباً بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

جاء ذلك خلال جولة محافظ كفر الشيح، ودعمه للعمل الذي تقمن بها طالبات كلية التربية النوعية في رسم رسومات ذات طابع إسلامي، ومعبر عن البيئة والمهن التي تتميز بها محافظة كفر الشيخ، موجهاً الشكر للدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتورة أماني شاكر، عميد الكلية، وهيئة التدريس والطلاب وطالبات الفرقة الرابعة.

الطالبات حولن الأسوار لجدران ناطقة

وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن الطالبات حولن الأسوار لجدران ناطقة بالعديد من الرسومات والجداريات المتميزة، مؤكداً أن الطالبات وجدن الدعم والإشادة من أهالي المحافظة على إبداعهن.

وأفادت الدكتورة أماني شاكر، عميد كلية التربية النوعية بجامعة كفر الشيخ، أن الطالبات تُشاركن في تزيين أسوار المصالح الحكومية، من مدارس وغيرها، من خلال مشروعات التخرج للفرقة الرابعة بالكلية، وفق البروتوكول بين الجامعة بتوجيهات الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس الجامعة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، موجهة الشكر لمحافظ كفر الشيخ، لتوفيره الخامات للطالبات لتُبدعن في جداريات، والتعبير عن الحضارة والبيئة، ورسومات ذات طابع إسلامي.

وأوضحت الدكتورة داليا مداح، أستاذ النحت بكلية التربية النوعية بجامعة كفر الشيخ، إنها فرصة كبيرة للتعبير الطلاب والطالبات عما تعلموه طوال الأربع سنوات للمشاركة في تزيين مدينتهم ومدن المحافظة، وهذه هي المرحلة الأولى، وهناك مراحل متعددة لاستخدام كافة الوسائل لتزيين الجدران والأشجار.

الطلاب عبروا من خلال مشروعات التخرج عن عام ميلادي جديد

وأشارت الدكتورة داليا السيد، أستاذ التربية الفنية بكلية التربية النوعية بجامعة كفر الشيخ، إلي أن الطلاب عبروا من خلال مشروعات التخرج عن عام ميلادي جديد برسومات متعددة على الأشجار سواء بالشارع الواصل بين الجامعة والمحافظة، وشارع مستشفى جامعة كفر الشيخ، وسيُجرى تزيين الأشجار في معظم شوارع مدن المحافظة بدعم رئيس الجامعة ونائب رئيس الجامعة وعميدة كلية التربية النوعية.