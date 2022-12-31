السيطرة على حريق شقة سكنية في سيدي بشر بالإسكندرية دون إصابات

سيطرت قوات الحماية المدنية في الإسكندرية على حريق نشب في شقة سكنية أمام كنيسة العذراء مريم بشارع سيف بمنطقة سيدي بشر شرق الإسكندرية، دون وقوع إصابات.

إخطار بحريق شقة في الإسكندرية

بدأت واقعة حريق الإسكندرية اليوم، حين تلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة منتزه أول، يفيد بوقوع حريق هائل في إحدى الشقق السكنية بشارع سيف بمنطقة سيدي بشر قبلي، وعلى الفور انتقل رجال مباحث القسم رفقة سيارتي إسعاف و3 سيارات مطافي وقوات الحماية المدنية لإخماد الحريق.

تفاصيل حريق الإسكندرية اليوم

وبفحص موقع الحريق تبين وجود 5 أشخاص داخل الشقة السكنية وتم إنقاذهم من قبل سيارات الإسعاف ومدهم بالأكسجين.

وتم السيطرة على الحريق من قبل الحماية المدنية، وتبين أنه سببه ماس كهربائي، ‏وجار التحقق من السلامة الإنشائية للعقار.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.