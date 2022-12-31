أسرة ببني سويف تتسلم منزلها بعد إعادة ترميمه: 2023 بداية جديدة «فيديو»

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناتين الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وجومانا ماهر، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «2023 بداية جديدة.. أسرة من محافظة بني سويف تتسلم منزلها بعد إعادة ترميمه».

وقال الزوج: «البيت كان لا يليق بالعيشة الآدمية، وكان المطر بيبهدل الدنيا، ولكن بفضل الله سبحانه وتعالى، الناس شافت الوضع اللي كنا عايشين فيه، فتم تطوير البيت».

الزوج: «المطر كان بيبهدل البيت»

وأضاف الزوج: «عشان ندخل البيت كنا بنضطر ننزل درجة أو درجتين للأسفل، لكن دلوقتي نطلع 5 درجات، المطر بهدل الدنيا في شهر أو شهر ونصف الشهر، لكن دلوقتي مفيش نقطة مياه مطر بتدخل البيت».

الزوجة: تطوير المنزل بشكل لم نكن نتوقعه

وقالت الزوجة: «البيت لم يكن مرتبا بهذا الشكل، كان مبنيا بخشب رديء والمحارة كانت سيئة، إضافة إلى وجود ثقوب وأسمنت في الأرض، لكن كل ذلك تغير كليا، كان أولادنا يرغبون في بيع هذا البيت لأنه لم يكن نظيفا، لكن تم تطويره بشكل لم نكن نتوقعه على الإطلاق ولم نعد نرغب في بيعه».