شروط وكيفية التقديم لمسابقة تصميم لوجو لعام الشباب العربي 2023

أطلقت وزارة الشباب والرياضة مسابقة تصميم لوجو لعام الشباب العربي 2023، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال لقائه بوزراء الشباب والرياضة العرب على هامش اجتماع مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب في دورته الـ45.

وأعلنت وزارة الشباب والرياضة عن مسابقة تصميم لوجو لعام الشباب العربي 2023، حيث تكون مسابقة اللوجو للمتخصصين والمتميزين والموهوبين فنيا في مجال الدعاية والتصميم.

وذكرت وزارة الشباب والرياضة، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، تفاصيل مسابقة لوجو لعام الشباب العربي.

مسابقة تصميم لوجو لعام الشباب العربي

ويشترط توافر بعض الشروط من أجل التقديم للمسابقة تصميم اللوجو:

1- المرحلة السنية من 18 إلى 40 سنة.

2- أن تكون فكرة اللوجو جديدة غير مقتبسة من أي لوجو آخر.

3- تسليم المشارك اللوجو بصيغة pdf تشتمل على:

- نسخة من التصميم أبيض وأسود، ونسخة ملونة مع مراعاة أن تكون الألوان صريحة أو متدرجة.

- يقوم المشارك باستيفاء استمارة المشاركة وإرسال الأعمال من خلال الضغط هنا.

آخر موعد للتقديم

آخر موعد لاستلام الأعمال بمسابقة لوجو تصميم الشباب العربي، وفقا لما ذكرته وزارة الشباب، سيكون يوم 15 يناير الجاري، و في حالة الفوز يلتزم المتسابق بتنفيذ التعديلات التي تقترحها اللجنة إن وجدت وتسليم الشعار بصيغة Ai.

جائزة المسابقة

- يحصل أفضل تصميم على جائزة مالية