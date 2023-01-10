خبير سياحي: مصر على قائمة ترشيحات «الإندبندنت» لأفضل المقاصد الشتوية

قال وليد البطوطي الخبير السياحي، إن مصر لم تشهد موسم سياحي منتعش خلال الأعياد ورأس السنة مثل هذا العام، مشيرا إلى وضع مصر على قائمة ترشيحات «الإندبندنت» بين أفضل الوجهات لقضاء العطلات الشتوية.

وأضاف أن افتتاح المتحف الكبير الذ لم يتقرر موعده سينعش حركة السياحة بمصر خلال الفترة المقبلة، ويزيد من أعداد السائحين بشكل غير طبيعي، إذ أن العديد من السياح ينتظرون هذا الافتتاح، لافتًا إلى أن الفعاليات المتعددة التي شهدتها مصر مؤخرًا وبوتيرة سريعة ساهمت بصورة كبيرة في وضع مصر على خريطة السياحة العالمية.

دور هام لـ COP27 في الترويج السياحي لمصر

وأضاف البطوطي في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين أمل صالح وباسم طبانة ببرنامج هذا الصباح على فضائية إكسترا نيوز، أن العديد من الصور السياحية الإيجابية على مواقع التواصل الاجتماعي صدرت صورة جميلة للسياحة في مصر، مشيرًا إلى أهمية مؤتمر المناخ الذي عقد بمدينة شرم الشيخ نوفمبر الماضي COP27، والذي ساهم بصورة كبيرة في إلقاء الضوء على السياحة في مصر خاصة مع زيادة أعداد المشاركين إضافة لمشاركة قادة وزعماء دول العالم أجمع والإعلام العالمي.

مصر على قائمة ترشيحات «الإندبندنت» بين الأفضل لقضاء العطلات الشتوية

وأوضح الخبير السياحي أن وضع مصر على قائمة ترشيحات «الإندبندنت» بين أفضل الوجهات لقضاء العطلات الشتوية، يؤكد مكانة المقصد المصري: «الإندبندنت لا تجامل أي دولة، وتتحدث دائمًا بلغة الحقائق والأرقام»، لافتًا إلى أن هناك رواج كبير للسياحة يظهر في المطارات الداخلية كمطار أسوان ومطار الأقصر التي شهدت استقبال عدد كبير من الطائرات الخاصة خلال الفترة القليلة الماضية، والتي تفوق أكثر من 14 طائرة خاصة.