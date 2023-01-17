بالأسماء.. إصابة 5 طلاب وعامل في انقلاب «تروسيكل» ببني سويف

أصيب 5 طلاب وعامل، بكدمات وسحجات واشتباه كسور، منذ قليل، في حادث انقلاب «تروسيكل» بالطريق الصحراوي الغربي، زمام مركز سمسطا جنوب غرب محافظة بني سويف، وجرى نقلهم إلى مستشفى سمسطا المركزي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة.

بلاغ بالحادث

وتلقى اللواء أسامة حلمي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن بني سويف، إخطارًا بحادث انقلاب «تروسيكل» بالطريق الصحراوي الغربي زمام مركز سمسطا جنوب غرب المحافظة، ووجود عدد من الإصابات، فوجه بسرعة تحرك سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى.

3 سيارات لنقل المصابين إلى مستشفى سمسطا المركزي

ودفع مرفق اسعاف بني سويف بـ3 سيارات إسعاف تحت إشراف الدكتور أحمد صادق مدير المرفق، إلى مكان الحادث، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى سمسطا المركزي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة.

أسماء المصابين في الحادث

وتبين أن الحادث أسفر عن إصابة كل من: «عبدالله. ع . ب» 14 سنة، طالب، مصاب بسحجات وكدمات، مقيم سمسطا، و«محمد. ر . ع» 12 سنة، طالب، مصاب بسحجات وكدمات واشتباه خلع بالكتف اليسرى، مقيم عزبة نصر سمسطا، و«خيرات. م . ر» 14 سنة، طالب، مصاب بسحجات وكدمات، مقيم عزبة نصر سمسطا، و«هشام. م . ح» 14 سنة، طالب، مصاب سحجات وكدمات واشتباه كسر بالترقوة، مقيم عزبة نصر سمسطا، و«محمد. علي . سعد» 14 سنة، طالب، مصاب سحجات وكدمات وجروح، مقيم عزبة نصر سمسطا، و«سيد . ج. ح» 48 سنة، عامل، مقيم ببني مؤمنة بمركز ببا، مصاب اشتباه كسر بالساق اليمنى.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى سمسطا المركزي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة.