المخرج مهند الدسوقي: فيلمي «العشاء الأخير» تناول الخيانة الإلكترونية

قال المخرج مهند الدسوقي، إنه من الوارد أن يتعلق بقصة حب عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي «السوشيال ميديا»، وقد تكون سببا للتعارف المبدئي.

من يتعرض للتنمر يشعر بضعف إمكاناته

أوضح «الدسوقي» خلال لقائه مع برنامج «السفيرة عزيزة»، الذي تقدمه شيرين عفت وجاسمين طه زكي عبر فضائية «dmc»، أن التنمر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، جعل الذين يتعرضون للتنمر يشكو في قدراتهم وإمكاناتهم، لافتًا إلى أن الإنسان قد يتعرض لهزات نفسية بسبب تعرضه للتنمر عبر السوشيال ميديا.

الخيانة تجعل الزوجة لا تثق في نفسها

وأشار «الدسوقي»، إلى أن الخيانة الإلكترونية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تجعل الزوجات يشعرن بعدم الثقة في النفس، لافتًا إلى أن فيلمه الروائي القصير «العشاء الأخير» تناول هذا النوع من الخيانات.

يُذّكر أن برنامج السفيرة عزيزة، يُذاع يومياً من السبت إلى الأربعاء، في تمام الساعة الثالثة عصراً، وتتبادل على تقديمه 6 مذيعات وهن، الأستاذة القديرة سناء منصور، جاسمين طه، شيرين عفت، نهى عبدالعزيز، سالي شاهين، ورضوى حسن.

ويتناول البرنامج كل القضايا والأخبار المجتمعية التي تهتم بها الأسرة المصرية بجميع عناصرها، بجانب حرصه على متابعة أخبار الموضة والأزياء، ورصد قصص النجاح المختلفة لسفيرات مصر في كل مكان داخل وخارج مصر، اللاتي حققن نجاحات في مجالات مختلفة.