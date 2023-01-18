تشكيل لجان فنية لاختيار المتقدمين لمدرسة خضير البورسعيدي للخط العربي

أعلن قطاع صندوق التنمية الثقافية، تشكيل اللجان الفنية المختصة بعمل الاختبارات الفنية والمقابلات الشخصية، وتحديد أعداد المقبولين للدفعة الثانية بمدرسة خضير البورسعيدي للخط العربي والزخرفة، حيث تشكلت لجنة الفرز والاختيار برئاسة الفنان الخطاط مصطفى عمري، وعضوية الخطاط كامل محمود، والخطاط حسانين مختار، والخطاط إبراهيم بدر.

كما تشكلت لجنة المقابلة الشخصية وتحديد أعداد المقبولين برئاسة الفنان الكبير خضير البورسعيدي، وعضوية الخطاط مصطفى عمري، والخطاط سعد غزال، والخطاط عبد الله عثمان، والدكتورة الفنانة نجاة فاروق، والخطاط محمد الجوهري.

يذكر أنّ مدرسة خضير البورسعيدي، تسعى لخلق أجيال جديدة من فناني الخط، هذا الفن الذي يمتد أثره على الحضارة والفنون في العالم وتعزيز أساليبه في مواجهة البدائل الإلكترونية، إضافة إلى الارتقاء بالذائقة الفنية للشباب، وتشجيع الأجيال الجديدة على تعلم قواعد الكتابة العربية الصحيحة.