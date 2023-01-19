مدير «القاهرة للدراسات»: مبادرة الـ150 مليار جنيه ستدعم الصناعة «فيديو»

أشاد الدكتور عبدالمنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، بإقرار الحكومة مبادرة بـ150 مليار دولار لدعم القطاعات الإنتاجية في الصناعة والزراعة، موضحًا: «هذه المبادرة جيدة ويحتاج إليها السوق، خصوصًا أنّ قطاع الصناعة كبير ويشغل أكثر من 18% من حجم الناتج المحلي الإجمالي، وكان لا بد من وجود دعم لهذا القطاع، عن طريق التحصل على تمويل بسعر فائدة منخفض 11%».

المبادرات الموجودة

وأضاف السيد، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة dmc، مع الإعلامية إيمان عبدالباقي: «لدينا مبادرتين، وهما الـ5% والـ8% حيث تلاشيا وأصبح وجود هذه المبادرة اليوم سيقلل أعباء التمويل التي تتحصل عليها الشركات الصناعية بشكل كبير جدا، بدلا من أن يحصل البديل على 17.5%».

وتابع: «هذه المبادرة جيدة وتساعد الشركات الصناعية والمصانع بشكل كبير جدا على زيادة حجم المنتجات الصناعية، وبالتالي فإن السوق المصري سيشهد توافر السلع بقدر المستطاع وبأفضل مما هي عليه الآن، الدولة المصرية ستتحمل عبئا ماليا يتمثل في حدود 10 مليار جنيه سنويا أعباء على الموازنة، نتيجة الفارق بين الـ11% والـ17.5%، لكن على الأقل هناك فائدة تعود على الموازنة الدولة بزيادة حجم المنتج والصادرات بشكل أفضل، بالإضافة إلى تقليل وتيرة معدل التضخم».

ضوابط الحصول على الدعم

وأكد أنّ هناك بعض الضوابط للحصول على الدعم، منها أن تكون الشركة الصناعية، سواء كانت عاملة في السوق أو تحت الإنشاء وتحتاج إلى تمويل، كما يجب الحصول على رخصة تشغيل المصنع، وألا يتم استخدام هذا التمويل في سداد مديونيات مستحقة، وأن تكون الشركة خاضعة لقانون الاستثمار، ووجود دراسة جدوى سواء للتوسع في مجمع قائم أو بناء وتشغيل مصنع حديث.