معركة الإسماعيلية تسفر عن 56 شهيدا.. قائمة الشرف

أسفرت الملحمة التاريخية للشرطة المصرية عن استشهاد 56 من رجال الشرطة، وإصابة 80 آخرين، فاستحقت أن تكون ليست يوماً فقط أو عيداً للشرطة المصرية، ولكنها أصبحت عيداً قومياً لمحافظة الإسماعيلية وللشعب المصرى كله.

ونرصد هنا أبرز أبطال وشهداء الشرطة فى تلك المعركة التاريخية

قائمة الشرف

أبطال وشهداء مصر

السيد محمد الفحل

على السيد على

عبدالحكيم أحمد جاد

ثابت مصطفى

أحمد مراد أحمد

عبدربه عبدالجليل عامر

محمد أحمد إبراهيم المنشاوى

فتحى بدوى أحمد الحليوى

عبدالله عبدالمنعم فرج

مصطفى عبدالوهاب محمود

محمد الطوخى رمضان

سيد على حسين

حسين عبدالسلام قرنى

السيد مجاهد على الزيات

عبدالنبى سالم جمعة

محمد أحمد حمدى

عبدالحميد عبدالرازق

أبوالمجد محمد مصطفى

عبدالسلام سليم صالح

رضوان أحمد محمد حيدر

كامل مازن حسين

فؤاد عبدالرازق على

أحمد أبوزيد منياوى

عبدالحميد معوض حشيش

عبدالفتاح شاهين

عبدالله مرزوق عبدالله

محمد إبراهيم أحمد

محمد محمود بدوى

فرج السيد إسماعيل

عبدالحميد مسلمى أحمد

عبدالسلام أحمد إبراهيم

محمد الجندى إبراهيم

فتحى أمين جمعة

رياض عبود أسعد

عبدالغنى محمد خليفة

اليمانى إسماعيلى إبراهيم

عبدالفتاح عبدالحميد

بسيونى على الشرقاوى

محمد محمد البياعة

أمين عبدالمنعم السيد

محمد حسن محمود حسن

محمد المليجى أحمد مصيلحى

بهى الدين على حجازى

عبدالفتاح عبدالنبى العطار

عبدالمنعم بيومى على البنا

محمد عبدالمعطى حسن عيد

محمود محمد عبدالرحمن فودة

حسن عبدالسلام عبدالمنعم

محمود حسن عفيفى عمارة

محمد عبدالغنى السيد الفيشاوى

محمد أحمد على زايد

على محمد منصور الطبال

أحمد محمد فريد

أبوالفتوح أحمد أبوالفتوح

عبدالحميد إبراهيم على منصور

سعد على السايس