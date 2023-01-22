«التعليم» لـ إيمان الحصري: جار تصحيح عينة عشوائية من امتحان العربي للشهادة الإعدادية بالجيزة

كشف شادي زلطة المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل فحص امتحان اللغة العربية للشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة، موضحًا: «كان هناك شكاوى خاصة بالامتحان في الجيزة، والوزارة ترصد كل الشكاوى في جميع الموضوعات المتعلقة بمنظومة التعليم والامتحانات، وعند ورود شكاوى متعلقة بصعوبة الامتحان فإنه يتم تصحيح عينة عشوائية واتخاذ القرار في مصلحة الطلاب بناءً على هذه العينة، وهو ما يحدث حاليا».

الامتحان يقيس عدة معايير

وأضاف زلطة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء DMC»، المذاع على قناة DMC، من تقديم الإعلامية إيمان الحصري: «الامتحان يقيس عدة معايير مثل نواتج التعلم عند الطالب وقدرته على الفهم والإدراك والإلمام بالمعلومات العامة وفهم المنهج الدراسي وليس التلقين، وهذا هدف الوزارة منذ بداية العام الدراسي».

امتحان الشهادة الإعدادية يكون على مستوى المديريات

وتابع المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني: «امتحان الشهادة الإعدادية يكون على مستوى المديريات، وبالتالي عندما تظهر شكوى من الامتحانات يتم اتخاذ الإجراءات الخاصة بتصحيح العينات العشوائية وبناءً عليها يتم اتخاذ الإجراءات التي تراعي مصلحة الطلاب».

وواصل: «أصدرنا العديد من التصريحات المتعلقة بتداول الامتحانات، وتداول الامتحان هو خروجه قبل دخول لجنة الامتحانات، وهذا لم يحدث تماما منذ أول يوم لبداية موسم امتحانات الصف الدراسي الأول، ولكن ما تم رصده في الأيام الماضية كان تداول أسئلة الامتحانات بعد مرور وقت على انعقاد اللجنة وهو ما يسمى غش إلكتروني، وتم رصد عدد من الحالات واتخاذ الإجراءات المناسبة مع الطلاب والتي تتمثل في تحرير محضر وإثبات حالة الغش وحرمان الطالب من الامتحان».