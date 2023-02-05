حساب توفير Savers من CIB تتيح «بطاقات خصم» و«جوائز».. يبدأ من 20 ألف جنيه

تتنافس البنوك العاملة في مصر على تقديم منتجات تجذب مدخرات الأفراد من خلال التسهيلات والعائد المرتفع، ومن بينها حسابات التوفير التي تُعد أحد أشهر الأوعية الادخارية التي يلجأ إليها قطاع كبير من المتعاملين لإيداع وحفظ أموالهم والحصول على دخل ثابت إضافي.

دوريات صرف متنوعة

ويقدم البنك التجاري الدولي، وعاء ادخاريا عبارة عن حساب توفير للأفراد بعائد شهري، أي يتم احتسابه شهرياً ويضاف شهرياً إلى الحساب، أو ربع سنوي أي يتم احتسابه شهرياً ويضاف كل ثلاثة أشهر إلى الحساب، ومتاح بشكل يومي أيضاً، وفقاً لاختيار العميل.

وبحسب الموقع الرسمي لأكبر البنوك الخاصة من حيث الأصول بالسوق المحلية، فإنَّ حساب التوفير Savers يلائم مختلف احتياجات العملاء بتوع دورية صرف العائد، وكذلك العملة ففتح الحساب متاح بالعملة المحلية الجنيه وكذلك العملات الأجنبية.

الحد الأدنى لرصيد حساب توفير «Savers»

كما أوضح الـ CIB، أنَّ الحد الأدنى لفتح حساب «سيفرز» بالعملة المحلية، يبلغ 20 ألف جنيه، بعائد يومي، يتم احتسابه يومياً على رصيد الإقفال اليومي ويضاف يومياً إلى الحساب، ولاحتساب صرف العائد على الحساب بالجنيه؛

«حساب سيفرز اليومي»: بدءاً من 100 ألف جنيه: عائد يومي 6%، ومن 250 ألف جنيه عائد يومي 9%.

حساب سيفرز بالجنيه: بدءاً من 20 ألف جنيه: عائد شهري 3% وربع سنوي 3.25%، ويتصاعد العائد مع زيادة المدخرات بالحساب حتى يصل إلى 7.75% عائد ربع سنوي عند وصول الحساب إلى 50 ألف جنيه وما فوق.

سهولة إدارة الحساب

وتابع «التجاري الدولي»، أنَّه يمكن إدارة حسابات التوفير والاطلاع على الرصيد وغيره من الخدمات، عبر استخدام تطبيقات الهاتف البنكية، مثل الموبايل أو الإنترنت البنكي، ويصدر للعميل عن الحساب بطاقة خصم مباشر بعروض وتخفيضات عند استعمالها في المعاملات المالية وتجميع نقاط BONUS واستبدالها بجوائز.

ويستهدف حساب Savers من الـ CIB، كبار السن أيضاً من خلال أسعار عائد ورسوم للشريحة العمرية فوق الـ60، مثل الإعفاء من الرسوم الإدارية وتقديم عوائد تنافسية على حساب التوفير كل شهر أو 3 أشهر.

ويبدأ احتساب العائد على حسابات التوفير سيفرز لكبار السن، بدءا من 20 ألف جنيه بعائد شهري 3.25% وربع سنوي 3.5%، حتى يصل إلى عائد 7.25% شهري و8% ربع سنوي على المدخرات بقيمة 50 ألف جنيه وما فوق.