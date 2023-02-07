باحثة سياسية لـ القاهرة الإخبارية: دول العالم ستقدم مساعدات لسوريا وتركيا

قالت الدكتورة سامية الأطرش، الكاتبة والباحثة السياسية، إن دول العالم ستقدم المساعدات اللازمة للدول المنكوبة نتيجة الزلزال ولا سيما تركيا وسوريا، والدول العربية وقفت وقفة مهمة وتقديم المساعدة لمواجهة آثار كارثة الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا، الذي أوقع ضحايا بين قتلى وجرحي وتدمير مبان سكنية بأكملها.

زلزال تركيا بلغت قوته 7.7 درجة

وأضافت «الأطرش»، خلال مكالمة هاتفية من لندن بقناة «القاهرة الإخبارية»، أن قوة الزلزال بلغت 7.7 درجة على مقياس ريختر، أعقبه آخر بقوة 7.6 درجات، ما خلف أكثر من 1000 قتيل والآلاف من الإصابات في سوريا وتركيا.

وأوضحت أن بريطانيا ستقدم مساعدات بالرغم من الإضرابات المنتشرة في أنحاء البلاد، كما أنها لا تعتقد أن تقتصر هذه المساعدات على تركيا دون سوريا، فمثل هذه الظروف تشكل هذه المساعدات إغاثية وإنسانية يجب أن تقدم من غير وضع سياسة الدولة فيها.

ولفتت إلى أن دول الاتحاد الأوروبي ستقدم ما في وسعها تضامنا مع تركيا وسوريا، والمسؤولين السياسيين في الاتحاد الأوروبي قالوا إن هناك حشدا من 10 فرق إنقاذ ستصل بسرعة.

دول أوروبية أعلنت مساعدتها سوريا

وأفادت بأن بلغاريا وكرواتيا والتشيك وفرنسا واليونان وهولندا وبولندا ورومانيا ستدعم فرق إغاثة ستصل على الأرض لسوريا وتركيا، كما أن هناك أنباء بأن المجر وإسبانيا ومالطا ستقدم مساعدة مماثلة.

ونوهت بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعث ببرقية تعزية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن ضحايا الزلزال، مؤكدا استعداد روسيا تقديم المساعدة اللازمة.