تفاصيل مشروع محطة معالجة صرف صحي بلطيم بكفر الشيخ.. يخدم 300 ألف نسمة

جهود كبيرة تبذلها محافظة كفر الشيخ، للانتهاء من أعمال إنشاء محطة الصرف الصحي بمدينة مصيف بلطيم، بعد سنوات كثيرة من الحرمان من خدمات الصرف الصحي بمصيف بلطيم وبعض القرى المجاورة.

المشروع يخدم 300 ألف نسمة

وقارب مشروع محطة معالجة صرف صحي بمصيف بلطيم، على الانتهاء، ويُقام بطاقة 22 ألف م/ى، كمرحلة أولى تزيد إلى 33 ألف م3/ى كمرحلة ثانية، بتكلفة 450 مليون جنيه، ويضم محطتي رفع رئيسية وفرعية تصرف 1245 ل/ث، وخطوط طرد قطري «600 - 800» مم بطول «8.2 كم قطر 800 مم و 1.85 كم قطر 600 مم»، وشبكات انحدار بطول 25 كم أقطار مختلفة ليستفيد منه 300 ألف نسمة.

مشكلة الصرف الصحي في مصيف بلطيم

«مشكلة الصرف الصحي كانت أزمة حقيقية بنواجهها كل سنة في مصيف بلطيم، والحمدلله، المشكلة اتحلت مع قرب الانتهاء من إنشاء مشروع محطة معالجة صرف صحي»، بهذه الكلمات بدأ محمد عبد الرؤوف، أحد أصحاب العشش بمصيف بلطيم، حديثه لـ«الوطن».

ويضيف «عبد الرؤوف»: «كان كل سنة في شكاوى متعددة من أصحاب العشش والزائرين من المحافظات من انتشار مياه الصرف الصحي والمياه الجوفية في أماكن كتير في المصيف، وكان ده بيتسبب في انتشار الناموس وهرب المصطافين، ولكن بعد مشروع محطة معالجة صرف صحي الأزمة انتهت خلاص».

ليس مصيف بلطيم وحده هو من كان يُعاني من مشكلة الصرف الصحي، بل 8 قرى مجاورة كانت تُعاني أيضًا، بحسب إبراهيم سليمان، أحد أهالي قرية الشيخ مبارك: «مش المصيف بس اللي كان في مشكلة صرف صحي لأ ده في كمان 8 قري مجاورة كانت بتعاني من سنوات، والحمد لله إن المشكلة هتنحل خلاص بعد إنشاء مشروع محطة معالجة صرف صحي بمصيف بلطيم، والدولة حقيقي مهتمة بينا»

محافظ كفر الشيخ: الصرف الصحي من أهم مشروعات البنية الأساسية

ومن جهته، أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أنّ مشروع محطة معالجة صرف صحي بمصيف بلطيم سيخدم مدينة مصيف بلطيم و5 قرى «الشيخ مبارك، وأبو عميرة الشرقية، وأبو عميرة الغربية، والشهابية، وأبو سليمان، والحماد، والعياش، والزهراء»، مشيرًا إلى أن مشروعات الصرف الصحي من أهم مشروعات البنية الأساسية التي تنفذها الدولة لخدمة أهالي المحافظة.