تسليم قيمة الدفعة الثالثة لتوصيل مياه الشرب للأسر الأكثر احتياجا بسوهاج

شهد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، تسليم «شيك» الدفعة الثالثة بقيمة 8 ملايين جنيه، مقدمة من جمعية الأورمان إلى شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، ضمن مبادرة «سقيا الماء»، لتوصيل مياه الشرب النظيفة للأسر الأكثر احتياجًا.

جاء ذلك، بحضور المهندس محمد صلاح الدين رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، ورأفت السمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، ويسري الشلقامي مدير جمعية الأورمان بسوهاج.

أهمية دور مؤسسات المجتمع المدني في التعاون

وأعرب محافظ سوهاج عن تقديره لجهود جمعية الأورمان والقائمين على المبادرة، مؤكدا أهمية دور مؤسسات المجتمع المدني في التعاون مع المحافظة، لتوفير الخدمات والاحتياجات الأساسية للمواطنين، وتقديم أفضل مستوى من الخدمات لهم، خاصة الأسر الأكثر احتياجا، بالتوازي مع اهتمام القيادة السياسية بمشاركة المؤسسات الأهلية الكبرى في توفير حياة كريمة، وتحقيق التنمية المستدامة للأسرة المصرية.

المبادرة تستهدف جميع مراكز المحافظة

ومن جانبه وجه يسري الشلقامي مدير مكتب جمعية الأورمان بسوهاج، الشكر لـ محافظ سوهاج، على دعمه المستمر لمبادرات وأنشطة الجمعية لخدمة المجتمع السوهاجي، مشيرًا إلى أن المبادرة تستهدف جميع مراكز وقرى ونجوع المحافظة، دون استثناء، بشرط استحقاق تقديم الخدمة، حيث يتم التنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي بسوهاج، وشركة مياه الشرب بسوهاج، لضمان وصول الدعم للمستحقين، والوصول إلى أكبر عدد من الأسر الأكثر احتياجا والغير قادرين، من أجل توفير كوب مياه نظيف لهم .

الجدير بالذكر أن مبادرة «سقيا الماء من جمعية الأورمان»، تم إطلاقها في نوفمبر 2021، خلال مؤتمر تحضيري بحضور محافظ الإقليم، ووزراء «التنمية المحلية، والتموين، ونائب وزير الإسكان»، ومحافظي «أسيوط، والمنيا، وبني سويف، والفيوم»، حيث تستهدف توصيل مياه الشرب النظيفة بتكلفة 100 مليون جنيه، للأسر الأولى بالرعاية بالمحافظات الخمسة المستهدفة، نصيب سوهاج منها 20 مليون جنيه، تم تسليم 3 دفعات منها بقيمة 12 مليون جنيه حتى الآن، وجاري العمل على توصيل أكثر من 1800 وصلة مياه شرب بمختلف قرى ومراكز المحافظة.

وأهدى رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي والعضو المنتدب بسوهاج درع الشركة للمحافظ تقديرا لدوره الفعال في دعم جميع أنشطة الشركة، وتذليل كافة المعوقات التي تواجه الشركة خلال عملها بمختلف قرى ومدن المحافظة.