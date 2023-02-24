5 معلومات عن الفنان الراحل عاطف سعيد.. عمل مع الزعيم ويحيى الفخراني

توفى أمس، الفنان عاطف سعيد، بعد رحلة طويلة مع الفن، وتمت الصلاة على جثمانه في مسقط رأسه بمحافظة المنوفية عقب صلاة العصر.

5 معلومات عن الفنان عاطف سعيد

وتقدم «الوطن»، 5 معلومات عن الفنان عاطف سعيد الذي رحل عن عالمنا أمس وهي:

- اشتهر عاطف سعيد بالمشاركة في الأدوار الثانوية.

- قدم ما يقرب من 100 عمل فني بين السينما والتلفزيون

- أهم أعماله مع الفنان عادل إمام في مسلسل أستاذ ورئيس قسم، ومع الفنان يحيى الفخراني في «الخواجة عبدالقادر»، ومع الفنان محمود عبدالعزيز في «جبل الحلال».

- كان من اكبر أدوار على شاشة التلفزيون دوره في مسلسل «حديث الصباح والمساء».

- اشتهر بتقديم أدوار الحرامي والبلطجي والفقير.

- آخر أعماله مسلسل القمر آخر الدنيا مع الفنانة بشرى.

عاطف سعيد يعتز بصورته مع عادل إمام في مسلسل «العراف»

وكان الفنان الراحل يعتز بوقوفه أمام الزعيم عادل إمام في مسلسل «العراف»، ونشر صورة تجمعهما واستخدامها خلفية لحسابه بـ«فيسبوك» منذ نحو 9 سنوات، وحرصه على عدم تغييرها، كما شاركه مسلسل «أستاذ ورئيس قسم».