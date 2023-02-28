مدرسة الشهيد عمرو وهيب الابتدائية في ضيافة قصر ثقافة الإسماعيلية

استضاف قصر ثقافة الإسماعيلية طلاب مدرسة الشهيد عمرو وهيب الابتدائية في جولة تثقيفية، ضمن فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، وبرامج إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل.

تفاصيل جولة الطلاب في قصر الاسماعلية

جاءت الجولة بحضور شيرين عبد الرحمن مدير عام ثقافة الإسماعيلية، حيث تفقد الطلاب أنشطة القصر، واصطحبهم د. حسن سلطان عضو مجلس إدارة نادى أدب الإسماعيلية وعضو اتحاد كتاب مصر في محاضرة بعنوان «إرهاب الفكر أقوى من إرهاب السلاح»، تحدث خلالها سلطان في عدة محاور أهمها تعريف الإرهاب، الأسباب الفكرية للإرهاب، كيفية نشأة الفكر المتطرف، ظاهرة الإرهاب الدولي، دور الثقافة في نشر الوعي، جهود الدولة المصرية للقضاء على الأفكار الهدامة، دور الأسرة في الوقاية من التطرف، الجماعات الإرهابية حول العالم، التعصب والإرهاب، وفي ختام المحاضرة فتح باب النقاش مع الطلاب الحاضرين، ثم قدمت مدير عام الفرع بعضا من إصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة للطلاب.

وأقيمت ورشة رسم حر استخدم فيها الطلاب الورق وألوان الخشب والشمع تضمنت الرسم والتلوين عن مظاهر رمضان، والأماكن السياحية المصرية.

عروض فنية لفرقة الاسماعيلية

وعلى مسرح القصر قدمت فرقة الإسماعيلية للموسيقى العربية عرضا فنيا قدمت خلاله مجموعة من الفقرات والأغنيات بينها «موشح يا بهجة الروح، زياد أحمد، طاير ياهوا، أحمد حسن، خسرت كل الناس، محمد جمال، بحبك وحشتيني، أميرة صلاح، تمر حنة، إسراء حسن، مستنياك، فرحة محمود قولي اعملك ايه، عمر عاطف إن شالله ما اعدمك، محمود الجوهري بهية، دينا حسين مالي».

وضمن برنامج فعاليات فرع ثقافة الإسماعيلية، نفذت مكتبة أبو صوير الثقافية محاضرة ثقافية بعنوان «الرواية والقصة القصيرة»، حاضر فيها أحمد شافعي مدير المكتبة، وذلك بمدرسة السويدات الابتدائية 2، تحدث فيها عن عدة نقاط أهمها أوجه التشابه والاختلاف بين الرواية والقصة القصيرة، أركان القصة القصيرة وحدة الموقف، والتكثيف في السرد، والخاتمة، كيف تكتب قصة قصيرة مكتملة الأركان، أنواع الرواية ومنها الاجتماعية، البوليسية، التاريخية، الرعب، الخيال العلمي، الحوار داخل القصة القصيرة بين العامية والفصحى، أنواع الرواة والأبطال داخل الرواية، نماذج من كتّاب الرواية والقصة القصيرة الكبار في مصر.