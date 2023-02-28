تنفيذ خطة إخلاء بمدرسة بكفر الشيخ في دقيقة واحدة للتدريب على مواجهة الأزمات

أشاد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بتنفيذ خطة الإخلاء السريع بالمدارس، موجهاً الشكر لقيادات مديرية التربية والتعليم والعاملين بالمدارس على رأسهم محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ.

وكيل وزارة التربية والتعليم يتابع خطة الإخلاء

وتابع محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، تنفيذ خطة الإخلاء السريع بمدرسة قلين الثانوية الصناعية المشتركة، بتواجد طاقم سيارة الإسعاف، وطبيب، وبحضور كل اللواء خالد محمد كشك، رئيس مجلس ومدينة قلين، والنائب عز جودة، عضو مجلس الشيوخ، ورئيس مجلس الأمناء، والدكتور علاء جودة، وكيل المديرية، ومحمد السبكي، مدير عام التعليم الفني، وإبراهيم رسمي، إدارة الأزمات بالمحافظة، وإيهاب النشرتي، مدير إدارة الأزمات بالمديرية، والعميد محمد علي سعد، قائد مدرسة التجارة العسكرية بقلين، ونجوي حمدي، مدير إدارة قلين التعليمية، وعبد الله الحسيني، وكيل الإدارة، وهاني حمدان، مدير غرفة العمليات بالمديرية، وصبري السروجي، مدير إدارة الأزمات بالإدارة، وعبد السلام محمد سعيد، مدير المدرسة.

واستغرقت خطة الإخلاء دقيقة واحدة فقط، وبمجرد إطلاق صفارة الإنذار، وبدأ نزول الطلاب والمُعلمين من 3 سلالم لفناء المدرسة، وتجمعوا بفناء المدرسة، ودخلت سيارات الحماية المدنية، ومن خلفها سيارة الإسعاف وبها طاقم طبي، وتم التعامل مع أحد الحالات، طبياً، مقدماً الشكر لكل المشاركين في خطة الاخلاء السريع.

خطة الإخلاء والتدريب عليها من الضروريات المهمة في المدارس

وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن خطة الإخلاء والتدريب عليها من الضروريات المهمة في المدارس، لأنها تُساعد على توفير بيئة آمنة بها، وتُقلل من فرص إصابة العاملين في المدرسة في حالة الطوارئ، وتزيد الوعي والحس الأمني من خلال التوعية المستمرة للجوانب الأمنية داخل المدرسة، وتؤدي إلى تطوير إجراءات الأمن والسلامة والانتباه إلى العوامل المساعدة لمواجهة حدوث الأزمات، مؤكداً أن تعليم كفر الشيخ يعي الطلاب بآلية تنفيذ خطة الاخلاء لمواجهة أي طاريء متوقع، ومعرفة متطلبات السلامة.

وأضاف محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، إن تنفيذ خطة الإخلاء بمدرسة قلين الثانوية الصناعية، تمت خلال دقيقة واحدة فقط، لافتاً أن تنفيذ الخطة كتنفيذ مفاجئ دون إعلام الطلاب دليلاً على التدريب المسبق للطلاب على تنفيذها لعملية الإخلاء، حفاظاً على حياة الطلاب، مشيراً إلي أن تنفيذ خطة الإخلاء جاءت، وفق تعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، مقدماً الشكر لمدير المدرسة ووكيل المدرسة والعاملين بها، على الصورة المشرفة التى تابعها خلال خطة الإخلاء.