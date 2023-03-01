سعر طبق وكرتونة البيض للمستهلك اليوم الأربعاء

نشرت شعبة الدواجن بالغرف التجارية، سعر طبق وكرتونة البيض اليوم الأربعاء الموافق 1 مارس في الأسواق المختلفة، للراغبين في شراءه وتناوله بشكل يومي.

وفي السطور التالية، نعرض سعر طبق وكرتونة البيض اليوم الأربعاء الموافق 1 مارس في منافذ الزراعة وعند وصوله للمستهلك.

سعر طبق وكرتونة البيض اليوم

- بلغ سعر كرتونة البيض، التي تحتوي على 30 بيضة داخل المزرعة اليوم نحو 113 جنيها.

- وبالنسبة لمنافذ وزارة الزراعة، وصل سعر كرتونة أو طبق البيض الأحمر الذي يضم 30 بيضة إلى نحو 117 جنيها.

- يتراوح سعر كرتونة البيض الأبيض بمنافذ وزارة الزراعة التي تحتوي على 30 بيضة، بين 100 و105 جنيهات.

- سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم في منافذ أمان نحو 105 جنيهات، ووصل سعر كرتونة البيض الأبيض إلى نحو 100 جنيه.

أسعار البيض اليوم في المحال التجارية

- يتراوح سعر كرتونة البيض الأحمر بالمحال اليوم بين 125 و130 جنيها.

- يتراوح سعر كرتونة البيض البلدي اليوم بين 130 و135 جنيها.

- يتراوح سعر كرتونة البيض الأبيض داخل المحال اليوم بين 118 و120 جنيها.