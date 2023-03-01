سعر طبق وكرتونة البيض للمستهلك اليوم الأربعاء
كتب:
رحاب عبدالراضي
06:24 ص | الأربعاء 01 مارس 2023
سعر طبق وكرتونة البيض
نشرت شعبة الدواجن بالغرف التجارية، سعر طبق وكرتونة البيض اليوم الأربعاء الموافق 1 مارس في الأسواق المختلفة، للراغبين في شراءه وتناوله بشكل يومي.
وفي السطور التالية، نعرض سعر طبق وكرتونة البيض اليوم الأربعاء الموافق 1 مارس في منافذ الزراعة وعند وصوله للمستهلك.
سعر طبق وكرتونة البيض اليوم
- بلغ سعر كرتونة البيض، التي تحتوي على 30 بيضة داخل المزرعة اليوم نحو 113 جنيها.
- وبالنسبة لمنافذ وزارة الزراعة، وصل سعر كرتونة أو طبق البيض الأحمر الذي يضم 30 بيضة إلى نحو 117 جنيها.
- يتراوح سعر كرتونة البيض الأبيض بمنافذ وزارة الزراعة التي تحتوي على 30 بيضة، بين 100 و105 جنيهات.
- سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم في منافذ أمان نحو 105 جنيهات، ووصل سعر كرتونة البيض الأبيض إلى نحو 100 جنيه.
أسعار البيض اليوم في المحال التجارية
- يتراوح سعر كرتونة البيض الأحمر بالمحال اليوم بين 125 و130 جنيها.
- يتراوح سعر كرتونة البيض البلدي اليوم بين 130 و135 جنيها.
- يتراوح سعر كرتونة البيض الأبيض داخل المحال اليوم بين 118 و120 جنيها.