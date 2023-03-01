تأجيل محاكمة 10 متهمين في قضية «فض اعتصام رابعة» إلى 13 مايو

قررت الدائرة الثانية إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، والمنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الأربعاء، تأجيل جلسة إعادة محاكمة 10 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«فض اعتصام رابعة»، إلى 13 مايو للمرافعة.

هيئة محاكمة المتهمين بـ«فض اعتصام رابعة»

صدر القرار برئاسة المستشار محمد حماد، وعضوية المستشارين محمد عمار والدكتور علي عمارة، وأمانة سر سيد حجاج ومحمد السعيد، وأحمد مصطفى أمين عام مأموريات بدر.

فض التجمهر والاعتصام

وبعد انتهاء تحقيقات النيابة العامة، وبحسب ما جاء في أوراق القضية المعروفة إعلاميًا بـ«فض اعتصام رابعة»، وجهت النيابة للمتهمين وآخرين سبق الحكم عليهم، ارتكاب جرائم ضد قوات الشرطة المكلفة بفض الاعتصام والتجمهر الذين ألفوه فيما بينهم.

وأضافت أوراق القضية، بعد انتهاء تحقيقات النيابة العامة، قيام المتهمين بارتكاب جرائم قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد، وتقييد حرية المواطنين في التنقل بالشوارع، والتدبير لعمل تجمهر مُسلح في محيط ميدان رابعة العدوية، فضلًا عن قطع الطرق وبث الرعب في نفوس المواطنين.