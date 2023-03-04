العضو المنتدب لشركة مدينة نصر للإسكان: مصر تحتاج لمليون وحدة عقارية سنويا

قال المهندس عبد الله سلام، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي شدد خلال حضوره ختام المؤتمر الاقتصادي الأخير على أن الدولة تحتاج لمليون وحدة سكنية سنويا من أجل توفير معيشة كريمة للمواطنين، غير أن المطورين العقاريين جميعهم لا يستطيعوا تنفيذ أكثر من 100 ألف وحده فقط سنويا، حيث أن هذا الرقم كان أكبر ما حققوه.

سلام: السوق ده محتاج يتضاعف أكثر من 10 أضعاف

وأضاف «سلام»، خلال استضافته ببرنامج «كلمة أخيرة»، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، والمذاع على فضائية «ON»، أن القيادة السياسية تعمل في هذا الملف بحيوية كبيرة ونشاط، حيث أنها دائما ما تنجح في توفير وحدات سكنية تناسب الجميع وبعدد أكبر كثيرا من الوحدات الخاصة بالمطورين العقاريين بالقطاع الخاص، «السوق ده محتاج يتضاعف أكثر من 10 أضعاف، والدولة بتعمل أرقام قد كل المطورين مع بعض».

وفند: «تم طرح شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير في البورصة عام 1996، وبعد ذلك دخلت أحدى الشركات التابعة للقطاع الخاص من أجل إنشاء الكثير من العقارات عبر مطورين عقاريين كبار وكثر، والشركة حققت نجاح كبير في فترة الألفينات، وتم تغيير لإدارة الشركة من سنة ونص وتم استحواذ شركة مدينة نصر على شركتي، ثم أصبحت عضو منتدب للشركة».

وتابع: «حققنا في عام 2022 ما وصل قيمته 11 مليار جنيه للمبيعات التعاقدية، حتى حصلنا على جائزة الشركة العقارية الأسرع نموا في مصر، وكنا محققين في عام 2021 مبلغ 3 مليار جنيه فقط».