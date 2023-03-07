إصابة 17 شخصا في تصادم 3 سيارات على الطريق الزراعي بأسوان

شهد الطريق الزراعي «أسوان - القاهرة» في نطاق قرية أبو الريش التابعة لمركز أسوان، حادث تصادم بين 3 سيارات ميكروباص وربع نقل ونصف نقل، ما أسفر عن إصابة 17 شخصا، وجار نقلهم لمستشفى أسوان الجامعي لتلقي العلاج اللازم.

إخطار بحادث سير

وتلقى اللواء مجدي سالم، مدير أمن أسوان، إخطارا من مأمور مركز شرطة أسوان، بورود بلاغ بحادث تصادم أسفر عن وجود مصابين، وجار نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج.

أسماء المصابين في الحادث

وكشفت التحريات الأولية أن أسماء المصابين في الحادث جاءت كالتالي:

1- ولاء شعبان حسن، جرح قطعي بالساق الأيسر واشتباه كسر بها، وجرى نقلها إلى مستشفى أسوان الجامعي.

2- بهاء عاطف حفني، جرح قطعي بالجبهة والرأس واشتباه كسر بالضلوع.

3- هشام عباس جمال، اشتباه نزيف بالبطن.

4- بدور جمعة محمد، كدمات وسحجات بالجسم.

5- سارة جمعة محمد، 27 سنة، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

6- دهب محمد إبراهيم، 6 أشهر، اشتباه ما بعد الارتجاج.

7- محمد نبيل محمد، 25 سنة، اشتباه كسر بعظمة الساق الأيسر.

8- إياد أحمد راشد، 24 شهرا، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

9- مريم أبو المجد علي، 45 سنة، اشتباه كسر بالساق اليمنى.

10 -شريفة شعبان حسن، 25 سنة، جرح قطعي بالرأس واشتباه كسر بالعمود الفقري.

11- زين فرح أحمد، سنة ونصف، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

12- أحمد شاذلي يوسف، سنة وشهرين، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

13- سارة سيد أبو الوفا، 32 سنة، اشتباه كسر بالساق الأيمن.

14- شرف إبراهيم حسين، 23 سنة، التشخيص جرح قطعي بفروة الرأس.

15- ابتسام محمد ربيع، 26 سنة، اشتباه كسر بالقدمين.

16- عزت إبراهيم حسن، 42 سنة، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

17- ناصر خليل محمد، 57 سنة، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية.