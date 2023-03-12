رئيس مدينة مرسى مطروح: حملات مكبرة لرفع الإشغالات وتشجير وتجميل الأحياء

أعلن عمرو عبد المجيد رئيس مدينة مرسى مطروح، تكثيف الحملات لرفع إشغالات الطرق المخالفة في محيط سوق مطروح التجاري والأسواق بشكل عام والشوارع الرئيسية ومدخل المدينة السياحية.

إزالة الإشغالات

وقال رئيس مدينة مرسى مطروح، اليوم الأحد، إنه جرى مصادرة الإشغالات المخالفة التي تشوه المنظر الحضاري للمدينة، من خلال الحملات المكبرة، بقيادة نواب رئيس المدينة وإدارة تحسين البيئة وشرطة المرافق.

معدلات النظافة

ووجه رئيس مدينة مرسى مطروح عمال مجلس المدينة، برفع معدلات النظافة العامة من خلال نقل القمامة والمخلفات أولا بأول من الأحياء والعزب لمصنع التدوير والمدفن العمومي بطريق سيوة على فترتين صباحية ومسائية من خلال العاملين بجهاز النظافة والأحياء ومعدات وسيارات الحملة الميكانيكية بمجلس المدينة.

تشجير الطرق

ووجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بمتابعة أعمال النظافة العامة ورفع إشغالات الطرق المخالفة بنطاق المدينة، كما تابع رئيس مدينة مرسى مطروح استكمال أعمال التشجير والتجميل بأحياء المدينة من خلال زراعة أشجار ونخيل الزينة في الميادين العامة والشوارع الرئيسية والمساحات الخضراء وكذلك تقليم النخيل للحفاظ عليه بشوارع الجلاء وعلم الروم وعلى طول كورنيش المدينة والجزيرة الوسطى بالطريق الدولي.

تهذيب الأشجار

كما أكد على ضرورة تجميل وتهذيب الأشجار والاهتمام بالري المستمر من خلال إدارة التشجير بمجلس المدينة، ضمن الأعمال والأنشطة اليومية لرفع كفاءة المساحات الخضراء ونباتات الزينة بنطاق المركز.