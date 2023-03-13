تفاصيل سقوط تشكيل عصابي بسوهاج.. السرقة تقود أب وأبنائه الـ3 لخلف الأسوار

قرر أب من مركز أخميم بمحافظة سوهاج أن يكون قدوة لأبنائه الثلاث ولكن بالطريق الخاطئ رغبة بالثراء السريع فشكل بهم تشكيلا عصابيا ضم له صديقة فني كاميرات المراقبة وزوجته، ليتخذ الجميع من السرقة طريقا للعيش.

بدأ التشكيل بسرقة كاميرات المراقبة، ثم طوروا النشاط مستغلين كثرة عددهم وبدأوا بسرقة الهواتف المحمولة والأموال بالإكراه داخل نطاق مركز أخميم وفقا لأقوال المتهمين بالمحضر الرسمي.

تفاصيل الواقعة وبلاغ الحادث

ازداد نشاط الـ6 أشخاص، فيعمل الأشقاء على تثبيت المواطنين بالإكراه مستخدمين أسلحة بيضاء مستولين على أموالهم، ويقوم صديق الأب ببيع المسروقات، حتى تعددت البلاغات أمام مركز شرطة أخميم بمحافظة سوهاج وتلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مساعد وزير الداخلية إخطارا بوقوع عدة سرقات بالإكراه بنفس المواصفات والطريقة.

ضبط المتهمين

كثفت وحدة البحث الجنائى بمديرية أمن سوهاج بحثها وتم التوصل إلى أن وراء السرقات كلا من "ع.ا"وأبناءه الثلاثة "ر.ع"و " م.ع"و "ع.ع"وصديقه "م.ح" وزوجة صديقة "ا.ا" وتم ضبطهم وبحوذتهم مسروقات وأسلحة بيضاء ونارية واعترفوا جميعا بالوقائع وأحيلت الواقعة لمحكمة جنايات سوهاج .

لتقضي محكمة جنايات سوهاج بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات على المتهمين من الأول للخامس ولمدة 3 سنوات على المتهمة السادسة.