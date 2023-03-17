مصرع شخص وإصابة 6 في تصادم سيارتين على طريق «العلمين - وادي النطرون» «أسماء»

لقي شخص مصرعه وأصيب 6 آخرون بإصابات متفرقة في الجسم، منذ قليل، إثر وقوع حادث تصادم سيارتين (نقل وميكروباص)، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وجرى الدفع بـ8 سيارات، وأخطرت شرطة التأمين بالطريق الدولي بالعلمين اللواء السيد سلطان مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح، بالحادث.

أسماء المصابين في حادث طريق العلمين

واستقبل مستشفى العلمين النموذجي 6 مصابين وجثة ضحايا حادث تصادم طريق العلمين وادي النطرون الدولي، وهم أحمد محمد الدمرداش، 22 سنة، من الغربية، مصاب بجرح قطعي بالرأس والوجه وكدمات وسحجات بالجسم، وأمل يوسف فارس، 53 سنة، من القاهرة، مصابة بكدمات وسحجات بالجسم، وساندرا سعد إدوارد، 23 سنة، من القاهرة، مصابة بكدمات وسحجات بالجسم، وسارة وجيه كامل، 26 سنة، من القاهرة، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات وسحجات، ويونان يوسف عبده، 27 سنة، من القاهرة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات وسحجات، ومينا عادل كامل، 29 سنة، من القاهرة، مصاب بكدمة بالوجه وكدمات وسحجات بالجسم، وأحمد إبراهيم خالد، 34 سنة، من الجيزة، وصل جثة هامدة.

الشرطة تفحص الحادث

وانتقلت مباحث العلمين وشرطة تأمين طريق العلمين وادي النطرون إلى موقع الحادث، وجار الفحص للتعرف على أسباب وقوع الحادث والكشف عن ملابسات ورفع تقرير شامل إلى جهات التحقيق.