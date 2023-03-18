محافظ الغربية يستقبل رئيس اللجنة الفنية لمشروع الشبكة الوطنية للطوارئ

استقبل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بمكتبه اللواء عمرو فاروق عبد المجيد رئيس اللجنة الفنية الدائمة لمشروع الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، وذلك قبل تفقدهما لمركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بحضور العقيد أحمد الغريب المشرف على مراكز سيطرة المحافظات وغرف الطوارئ والعمليات الرئيسية.

وتفقد رحمي وعبد المجيد أعمال إنشاء المركز والذي يتم إنشاؤه على مساحة 285 متر مربع داخل ديوان عام المحافظة بتكلفة 10.7 مليون جنيه، ووصلت نسبة الأعمال به إلى 85%، وسيكون مركزا إقليميا لمحافظات (الغربية، الدقهلية، كفر الشيخ، المنوفية ودمياط).

تحسين خدمات الإغاثة

وأشار محافظ الغربية أن المركز يهدف لدعم خطط التنمية المستدامة للدولة وتحقيق رؤية مصر 2030، والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة وأرواح المواطنين، من خلال شبكة موحدة ومؤمنة تُعد العمود الفقري لاتصالات وتطبيقات وأنظمة الجهات الحكومية، وتحسين جودة خدمات الإغاثة والطوارئ بتقليص زمن الاستجابة للحدث، والتعاون والتكامل بين كافة الجهات المعنية وإتاحة البيانات الدقيقة.

وأضاف رحمي أن مشروع الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة المتطورة سيساهم في الحفاظ علي خصوصية بيانات الدولة المصرية، ترشيد الأعباء المالية، وتقليص زمن الاستجابة للحدث وسرعة التعامل مع الحوادث والكوارث وحتى الوصول للمعدلات العالمية من خلال منظومة واحدة تشارك فيها جميع الوزارات والهيئات ودواوين المحافظات بالدولة.

ربط كافة عناصر الطوارئ

وتابع المحافظ بأن الشبكة تدعم جهود الدولة في مجالات التأمين المختلفة في كافة أنحاء الجمهورية باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية الحديثة لصالح الأمن والخدمات على مستوى الدولة، وتعد من أكبر المنظومات من نوعها على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث تهدف الشبكة على ربط كافة عناصر الطوارئ والمرافق الحيوية عبر مركز رئيسي وغرفة عمليات تخصصية في كل محافظة، باستخدام تكنولوجيا الاتصالات الحديثة في إطار شبكة موحدة ومؤمَّنة بالكامل وطبقًا لأحدث المعايير العالمية.