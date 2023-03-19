إخماد 3 حرائق في منزلين وحظيرة ماشية دون إصابات بالمنيا

أخمدت اليوم الأحد، قوات الحماية المدنية بالتعاون مع الأهالي 3 حرائق نشبت داخل منزلين في مركزي مغاغة والمنيا، وحظيرة ماشية في قرية بردنوها بمركز مطاي، دون إصابات بشرية.

حريق بسطح منزل في مغاغة

تلقي اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بنشوب حريق بمخلفات أعلي سطح منزل، عيد عبد العظيم بكري، بقرية دهروط بالوحدة المحلية لطمبدي بمركز مغاغة.

بانتقال قوات الحماية المدنية، تم السيطرة علي الحريق وإخماده دون خسائر بشرية أو مادية، حيث رجحت التحريات الأولية، نشوبه بسبب إلقاء عقب سيجارة مشتعل.

إخماد حريق داخل حظيرة لتربية الماشية بمطاي

كما تلقي مدير الأمن، بلاغا أخر، بنشوب حريق بحظيرة لتربية الماشية، ملك شحاتة علي جيد، بقرية بردنوها، في مركز مطاي، وتم إخماده بمعرفة الأهالي، دون إصابات بشرية، فيما انحصرت الخسائر المادية علي نفوق 2 رأس ماشية، ورجحت التحريات الأولية نشوب الحريق بسبب ماس كهربائي.

كما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا من عمليات النجدة، بنشوب حريق بشقة بالطابق الثاني، بمنزل درويش عبد الحميد درويش، الكائن بشارع المخبز بجوار مسجد الصفا والمروة بعزبة جارحي بحي جنوب مدينة المنيا، وتمكنت قوات الحماية المدنية من إخماده دون إصابات بشرية، فيما انحصرت الخسائر المادية علي احتراق بعض محتويات المنزل، وتم التحفظ علي مكان الحريق وإخطار المعمل الجنائي لتحقيق الأدلة للمعاينة.