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لندن تضيء 30 ألف مصباح بمناسبة شهر رمضان للمرة في تاريخ دولة أوروبية

كتب:

أحمد عادل موسى
10:48 ص | الأربعاء 22 مارس 2023
شهر رمضان في لندن

شهر رمضان في لندن

أشعل محافظ لندن صادق خان، أضواء رمضان بميدان بيكاديللي في العاصمة للمرة الأولى في تاريخ دولة أوروبية، تشهد هذا العرض الكبير، إذ أضاء 30 ألف مصباح وأقمار تصور مراحل القمر طوال شهر رمضان المبارك، بحسب ما نقلته قناة «روسيا اليوم».

1.3 مليون مسلم في لندن يحتفل بحلول شهر رمضان

وقال خان إنّ الأضواء واحدة من 1.3 مليون مسلم في لندن يحتفلون بحلول شهر رمضان، وقادت المبادرة منظمة من قبل «أضواء رمضان لدى المملكة المتحدة» وهي غير هادفة للربح.

من جانبه، تحدثت عائشة ديساي، مؤسسة المنظمة، أنها عندما كانت طفلة كانت تذهب وسط لندن لمشاهدة الأضواء الاحتفالية بعيد الميلاد لأنها كانت متعة سنوية.

وأضافت ديساي قائلة: «كنت أذهب أنا وأختي نستلقي في السيارة وننظر إلى الأضواء من خلال السقف، لقد كانت سحرية».

وأشارت إلى أنها كمسلمة أدرت أن تجلب بعضاً من السحر إلى مجتمعها، وقبل 3 سنوات بدأت تلك الرحلة بأضواء رمضان، وساعدتها الجهات المانحة السخية.

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