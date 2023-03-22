لندن تضيء 30 ألف مصباح بمناسبة شهر رمضان للمرة في تاريخ دولة أوروبية

أشعل محافظ لندن صادق خان، أضواء رمضان بميدان بيكاديللي في العاصمة للمرة الأولى في تاريخ دولة أوروبية، تشهد هذا العرض الكبير، إذ أضاء 30 ألف مصباح وأقمار تصور مراحل القمر طوال شهر رمضان المبارك، بحسب ما نقلته قناة «روسيا اليوم».

1.3 مليون مسلم في لندن يحتفل بحلول شهر رمضان

وقال خان إنّ الأضواء واحدة من 1.3 مليون مسلم في لندن يحتفلون بحلول شهر رمضان، وقادت المبادرة منظمة من قبل «أضواء رمضان لدى المملكة المتحدة» وهي غير هادفة للربح.

For the first time ever the West End is being lit up by a beautiful display of lights to mark the holy month of Ramadan



It was an honour to switch them on officially this evening ahead of the start of Ramadan. pic.twitter.com/t6gXpwAxiE — Mayor of London, Sadiq Khan (@MayorofLondon) March 21, 2023

من جانبه، تحدثت عائشة ديساي، مؤسسة المنظمة، أنها عندما كانت طفلة كانت تذهب وسط لندن لمشاهدة الأضواء الاحتفالية بعيد الميلاد لأنها كانت متعة سنوية.

﷽



Lights and decorations have been set up around Picadilly Circus in London, United Kingdom for the first time, to celebrate the arrival of Ramaḍān#ramadan#SubhanAllah #Alhamdulillah #La_ilaha_illallah #AllahuAkbar #La_ilaha_illa_Anta_Subhanaka_inni_Kuntu_Minaz_Zalimin pic.twitter.com/JEufVpC29D — Zulkar Sarkar (@zulkar_sarkar) March 21, 2023

وأضافت ديساي قائلة: «كنت أذهب أنا وأختي نستلقي في السيارة وننظر إلى الأضواء من خلال السقف، لقد كانت سحرية».

وأشارت إلى أنها كمسلمة أدرت أن تجلب بعضاً من السحر إلى مجتمعها، وقبل 3 سنوات بدأت تلك الرحلة بأضواء رمضان، وساعدتها الجهات المانحة السخية.