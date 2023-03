لندن تضيء 30 ألف مصباح بمناسبة شهر رمضان للمرة في تاريخ دولة أوروبية

أشعل محافظ لندن صادق خان، أضواء رمضان بميدان بيكاديللي في العاصمة للمرة الأولى في تاريخ دولة أوروبية، تشهد هذا العرض الكبير، إذ أضاء 30 ألف مصباح وأقمار تصور مراحل القمر طوال شهر رمضان المبارك، بحسب ما نقلته قناة «روسيا اليوم».

وقال خان إنّ الأضواء واحدة من 1.3 مليون مسلم في لندن يحتفلون بحلول شهر رمضان، وقادت المبادرة منظمة من قبل «أضواء رمضان لدى المملكة المتحدة» وهي غير هادفة للربح.

For the first time ever the West End is being lit up by a beautiful display of lights to mark the holy month of Ramadan



It was an honour to switch them on officially this evening ahead of the start of Ramadan. pic.twitter.com/t6gXpwAxiE