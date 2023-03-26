بدء صرف معاشات شهر أبريل بزيادة 15%.. السبت المقبل

يبدأ أصحاب المعاشات البالغ عددهم نحو 11 مليون مواطن فى صرف معاشات شهر ابريل 2023 بزيادة قدرها 15%، بدءا من يوم السبت المقبل الموافق 1 أبريل 2023، أي بعد 5 أيام من الآن، من ماكينات الصرف الآلي سواء الخاصة بالبنوك أو البريد ومن المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة.

170 جنيها حد أدنى للمعاشات

ولفتت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، في تقرير صادر عنها، إلى أنّ الحد الأدنى لزيادة المعاشات سيكون 170 جنيهًا، والحد الأقصى 1635 جنيها، فيما تبلغ قيمة الزيادة 55 مليار جنيه سنويا، لافتة إلى أن تكلفة تبكير صرف زيادة المعاشات لمدة 3 أشهر تقدر بنحو 14 مليار جنيه، عن أشهر أبريل ومايو ويونيو.

إتاحة العديد من الخدمات الإلكترونية لأصحاب المعاشات

وأوضحت التأمينات الاجتماعية، أن هناك عدة خدمات تم اتاحتها لأصحاب المعاشات والمؤمن عليهم للتسهيل عليهم منها «الاستعلام عن سداد العاملين بالخارج، الاستعلام عن الاستقطاعات للقائمين بالصرف، الاستعلام عن رصيد المؤمن عليه للعاملين بالخارج، الاستعلام عن مدد الاشتراك في التأمين الاجتماعي، الاستعلام عن الأجور الخاصة بكل مدة في التأمين الاجتماعي».