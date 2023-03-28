الفعاليات الثقافية والفنية في مراكز الإبداع حتى 4 أبريل 2023
كتب:
إلهام زيدان
05:37 م | الثلاثاء 28 مارس 2023
صندوق التنمية الثقافية
أعلن صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور هاني أبو الحسن برنامج الفاعليات الثقافية والفنية في من 29 مارس (7 رمضان) حتى 4 أبريل (13 رمضان) 2023، والمقر إقامتها في مراكز الإبداع في على النحو التالي:
الأربعاء 29 مارس - 7 رمضان في الساعة التاسعة:
- قصر الأمير طاز:
فرقة المولوية بقيادة الفنان عامر التوني.
- مركز طلعت حرب الثقافي: معرض نفحات رمضانية – الشيخ زين وفرقتها.
الخميس 30 مارس-8 رمضان:-
قبة الغوري:
صالون الغورية الثقافي
- قصر الأمير طاز: الشيخ محمود التهامي
- قصر بشتاك: الفنان إبراهيم راشد
- بيت السحيمي: صحبة السمسمية البورسعيدية
- بيت العود العربي: الفنان ماريو سعيد وفرقته
- طلعت حرب الثقافي: مسرحية الأراجوز البيت الفني للمسرح + ورش فنية
- مركز الحرية للإبداع: فريق نغم للموسيقى العربية (سعر التذكرة 50 جنيها).
الجمعة 31 مارس - 9 رمضان:
- بيت السحيمي:
عرض الأراجوز وخيال الظل
- طلعت حرب الثقافى: مسرحية الأراجوز البيت الفنى للمسرح + ورش فنية
- بيت العينى: ورش رمضانيات (رسم وتلوين ) – ورشة رمضان زمان – ورشة فانوس رمضان – ورشة حكي (احكي يا شهرزاد)
- مركز الحرية للإبداع: السيرة الهلالية بقيادة الشيخ زين محمود (سعر التذكرة 50 جنيها)
السبت 1 أبريل - 10 رمضان:
- قبة الغوري:
التنورة التراثية - قصر الأمير طاز: أوركسترا النور والأمل
- قصر بشتاك: حفل الأصوات والمواهب الذهبية دكتور مدحت عبد السميع
- طلعت حرب الثقافى: صالون ذاكرة الوطن
- مسرحية الأراجوز+ ورش فنية
بيت العيني: ورش رمضانيات (رسم وتلوين) – ورشة رمضان زمان – ورشة فانوس رمضان – ورشة حكي (احكي يا شهرزاد)
- مركز جمال عبدالناصر: عرض حكي نتاج ورشة مطلوب ممثل.
الأحد 2 أبريل – 11 رمضان:-
قبة الغوري:
الشيخ إيهاب يونس - قصر الأمير طاز: فرقة عشاق النغم دكتور محمد عبد الستار
- بيت السحيمي: فرقة النيل للآلات الشعبية
- بيت الشعر العربي: صالون الشاعر أحمد عبد المعطي حجازي - طلعت حرب الثقافي: مسرحية الأراجوز التابعة للبيت الفنى للمسرح + ورش فنية
- بيت العيني: ورش رمضانيات (رسم وتلوين) – ورشة رمضان زمان – ورشة فانوس رمضان – ورشة حكي (احكي يا شهرزاد)
الاثنين 3 أبريل – 12 رمضان:-
قبة الغوري: الفنان على الهلباوي
- قصر الأمير طاز: الفنانة رانيا يحي وفرقتها الموسيقية
- بيت السحيمي: فرقة الموسيقى العربية الهيئة العامة لقصور الثقافة
- طلعت حرب الثقافي: مسرحية الأراجوز التابعى للبيت الفنى للمسرح + ورش فنية
- بيت العيني: ورش رمضانيات (رسم وتلوين ) – ورشة رمضان زمان – ورشة فانوس رمضان – ورشة حكي (احكي يا شهرزاد)
- مركز الحرية للإبداع: كورال فريق جوانا بالتعاون مع مؤسسة جوانا للفن والتنمية (سعر التذكرة 25 جنيها)