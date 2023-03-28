الفعاليات الثقافية والفنية في مراكز الإبداع حتى 4 أبريل 2023

أعلن صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور هاني أبو الحسن برنامج الفاعليات الثقافية والفنية في من 29 مارس (7 رمضان) حتى 4 أبريل (13 رمضان) 2023، والمقر إقامتها في مراكز الإبداع في على النحو التالي:

الأربعاء 29 مارس - 7 رمضان في الساعة التاسعة:

- قصر الأمير طاز:

فرقة المولوية بقيادة الفنان عامر التوني.

- مركز طلعت حرب الثقافي: معرض نفحات رمضانية – الشيخ زين وفرقتها.

الخميس 30 مارس-8 رمضان:-

قبة الغوري:

صالون الغورية الثقافي

- قصر الأمير طاز: الشيخ محمود التهامي

- قصر بشتاك: الفنان إبراهيم راشد

- بيت السحيمي: صحبة السمسمية البورسعيدية

- بيت العود العربي: الفنان ماريو سعيد وفرقته

- طلعت حرب الثقافي: مسرحية الأراجوز البيت الفني للمسرح + ورش فنية

- مركز الحرية للإبداع: فريق نغم للموسيقى العربية (سعر التذكرة 50 جنيها).

الجمعة 31 مارس - 9 رمضان:

- بيت السحيمي:

عرض الأراجوز وخيال الظل

- طلعت حرب الثقافى: مسرحية الأراجوز البيت الفنى للمسرح + ورش فنية

- بيت العينى: ورش رمضانيات (رسم وتلوين ) – ورشة رمضان زمان – ورشة فانوس رمضان – ورشة حكي (احكي يا شهرزاد)

- مركز الحرية للإبداع: السيرة الهلالية بقيادة الشيخ زين محمود (سعر التذكرة 50 جنيها)

السبت 1 أبريل - 10 رمضان:

- قبة الغوري:

التنورة التراثية - قصر الأمير طاز: أوركسترا النور والأمل

- قصر بشتاك: حفل الأصوات والمواهب الذهبية دكتور مدحت عبد السميع

- طلعت حرب الثقافى: صالون ذاكرة الوطن

- مسرحية الأراجوز+ ورش فنية

بيت العيني: ورش رمضانيات (رسم وتلوين) – ورشة رمضان زمان – ورشة فانوس رمضان – ورشة حكي (احكي يا شهرزاد)

- مركز جمال عبدالناصر: عرض حكي نتاج ورشة مطلوب ممثل.

الأحد 2 أبريل – 11 رمضان:-

قبة الغوري:

الشيخ إيهاب يونس - قصر الأمير طاز: فرقة عشاق النغم دكتور محمد عبد الستار

- بيت السحيمي: فرقة النيل للآلات الشعبية

- بيت الشعر العربي: صالون الشاعر أحمد عبد المعطي حجازي - طلعت حرب الثقافي: مسرحية الأراجوز التابعة للبيت الفنى للمسرح + ورش فنية

- بيت العيني: ورش رمضانيات (رسم وتلوين) – ورشة رمضان زمان – ورشة فانوس رمضان – ورشة حكي (احكي يا شهرزاد)

الاثنين 3 أبريل – 12 رمضان:-

قبة الغوري: الفنان على الهلباوي

- قصر الأمير طاز: الفنانة رانيا يحي وفرقتها الموسيقية

- بيت السحيمي: فرقة الموسيقى العربية الهيئة العامة لقصور الثقافة

- طلعت حرب الثقافي: مسرحية الأراجوز التابعى للبيت الفنى للمسرح + ورش فنية

- بيت العيني: ورش رمضانيات (رسم وتلوين ) – ورشة رمضان زمان – ورشة فانوس رمضان – ورشة حكي (احكي يا شهرزاد)

- مركز الحرية للإبداع: كورال فريق جوانا بالتعاون مع مؤسسة جوانا للفن والتنمية (سعر التذكرة 25 جنيها)