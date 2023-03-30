أقبل الآلاف من أهالي محافظة الإسماعيلية على مدار الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك على التوافد علب مساجد المحافظة لأداء الصلوات المختلفة وخاصة صلاتي الفجر والتراويح، تستعرض «الوطن» مواقيت الصلاة في الإسماعيلية الخميس 30-3-2023 بحسب الإمساكية التي أعلنت عنها هيئة المساحة المصرية.

مواقيت الصلاة في الإسماعيلية اليوم الخميس 30-3-2023

وأصدرت هيئة المساحة المصرية مواقيت الصلاة في الإسماعيلية اليوم الخميس 30-3-2023 عبر الموقع الرسمي للهيئة بالتزامن مع إعلان مواقيت الصلاة في مختلف المحافظات المصرية.

وأعلنت هيئة المساحة عن موعد أذان الفجر في الإسماعيلية اليوم الخميس 30-3-2023 في تمام الساعة 04:15 دقيقة في كافة المساجد داخل مدينة الإسماعيلية والقرى.

موعد أذان الظهر في الإسماعيلية الخميس 30-3-2023

كما أعلنت هيئة المساحة المصرية عن موعد أذان الظهر في الإسماعيلية اليوم الخميس 30-3-2023 في تمام الساعة 11:56 دقيقة في كافة المساجد داخل مدينة الإسماعيلية والقرى.

موعد أذان العصر في الإسماعيلية اليوم الخميس 30-3-2023

كما أعلنت هيئة المساحة المصرية عن موعد أذان العصر في الإسماعيلية اليوم الخميس في تمام الساعة 03:26 دقيقة في كافة المساجد داخل مدينة الإسماعيلية والقري.

موعد أذان المغرب في الإسماعيلية اليوم الخميس 30-3-2023

كما أعلنت هيئة المساحة المصرية عن موعد أذان المغرب في الإسماعيلية اليوم الخميس في تمام الساعة 06:08 دقيقة في كافة المساجد داخل مدينة الإسماعيلية والقري.

كما أعلنت هيئة المساحة عن موعد أذان العشاء في الإسماعيلية اليوم الخميس في تمام الساعة 07:27 دقيقة في كافة المساجد داخل مدينة الإسماعيلية والقرى.

عدد ساعات الصيام في الإسماعيلية اليوم الخميس 30-3-2023

ويؤدي المسلمون الصيام في محافظة الإسماعيلية لمدة 14 ساعة متواصلة من أذان فجر الخميس وحتى أذان المغرب من نفس اليوم.