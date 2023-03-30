مسلسل ضرب نار الحلقة 8.. «زيدان يحاول إفساد فرح مهرة والكوماندا»

يتطلع جمهور الفنانة ياسمين عبد العزيز، لمعرفة موعد مسلسل ضرب نار الحلقة 8 خاصة بعد زواج «مهرة» التي تؤدي دورها الفنان ياسمين عبدالعزيز و«جابر الكوماندا» الذي يجسد دوره الفنان أحمد العوضي.

مسلسل ضرب نار الحلقة 8

ومن بين القنوات الناقلة لمسلسل ضرب نار بطولة یاسمین عبدالعزیز وأحمد العوضي في رمضان 2023، قناة أون على تردد 10853، معدل الترميز: 27500، رأسي، ومن المقرر عرض حلقاته أيضا عبر منصة WATCH IT.

ومن المقرر أن يعرض مسلسل ضرب نار حصريا على قناة on، في العاشرة مساء، على أن يعاد الساعة 1:45 صباحا، و8:45 صباحا.

مسلسل ضرب نار من بطولة ياسمين عبدالعزيز، وأحمد العوضي، وسهير المرشدي، وأحمد صادق، وبدرية طلبة، وإيمان السيد، وهدى الأتربي، تأليف ناصر عبدالرحمن، إخراج مصطفى فكري.

أحداث مسلسل ضرب نار

وشهدت الحلقة السابقة من مسلسل ضرب نار زواج «مهرة» من «جابر» إلا أنّ «زيدان»، الذي يقوم بدوره الفنان ماجد المصري، بمحاولته لجذب «مهرة» إليه، وقدم لها خاتم مصنوع من الألماس خلال حفل الزفاف، ويترقب الجمهور رد فعلها في الحلقة 8 من المسلسل.