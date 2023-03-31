6 أسباب تدفع أهالي الصعيد لمتابعة مسلسل جعفر العمدة.. الشخصيات والكلام السر

يحظى مسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان، وكوكبة من النجوم، على رأسهم هالة صادق وإيمان العاصي ومي كساب ومنة فضالي وزينة، بمتابعة كبيرة من أهالي محافظات الصعيد، الذين يحرصون على مشاهدة المسلسل في مواعيد عرضه المختلفة، وفقا للتوقيت المناسب لمهام أعمالهم اليومية.

جعفر العمدة يحمل لقب الصعايدة

يتميز مسلسل جعفر العمدة، عدة عوامل دفعت أهالي الصعيد لمتابعة أحداثه، وفقا لحديث محمد عمر، محامي من محافظة سوهاج لـ«الوطن»، إذ يقول: «لقب العمدة ارتبط بصعيد مصر، في البداية اعتقد الجميع أن المسلسل يدور في إحدى محافظات الصعيد، خاصة مع الأزياء التي يرتديها الفنان محمد رمضان، في المشاهد الدعائية للمسلسل، لذا فاسم المسلسل يجعله قريبا مننا».

تقول سمية آدم من محافظة أسوان، إنها وأفراد أسرتها يتابعون مسلسل جعفر العمدة، فضلا من حبهم لمشاهدة الفنان محمد رمضان، والاستمتاع بخفة دم الفنانة هالة صدقي: «مفيش مشهد هي فيه إلا وبنفطس ضحك.. كفاية أنها بترجعنا للزمن الجميل».

الترابط العائلي وحب محمد رمضان

ترجعت عبير صالح من محافظة قنا، أسباب متابعتها وأسرتها وأغلب جيرانها لأحداث مسلسل جعفر العمدة، إلى حب أفراد العائلة للفنان محمد رمضان، وانتظارهم لأعماله كل عام، بالإضافة إلى ترديد أبطال العمل، للعديد من الأمثال والحكم، التي تعود إلى الزمن الماضي والفلكلور: «معظم الأمثال بتفكرني بجدتي وكلامها، فكأننا بتفرج على حد قريب مننا».

عائلة الحاج متولي وجعفر العمدة

يعيد مسلسل جعفر العمدة، إلى ذهن أسرة فريدة سالم من محافظة أسيوط، أحداث مسلسل «عائلة الحاج متولي» بطولة الفنان الراحل نور الشريف، المحبب للأسرة، ووجه الشبه بينه وبين مسلسل الفنان محمد رمضان، إذ يعقدون جلسة عائلية يوميا عقب انتهاء الحلقة، لمناقشة الاختلافات والتشابه بين المسلسلين، والحديث عن المواقف والقضايا التي تناولتها أحداث الحلقات.