بدء التشغيل التجريبي للمركز التكنولوجي بمجلس مدينة شرم الشيخ الذكي

أكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، انتهاء أعمال تشطيبات مجلس مدينة شرم الشيخ الذكي بنسبة 100%، موضحا أنه جرى فرش أساس المجلس وعدد من المكاتب الملحقة.

جاء ذلك خلال تفقد المحافظ التشغيل التجريبي لمركز معلومات مجلس مدينة شرم الشيخ الجديد يرافقه اللواء أحمد الإسكندراني السكرتير العام للمحافظة واللواء محمد شعير السكرتير العام المساعد.

نقل الإدارات

قام محافظ جنوب سيناء بجولة تفقدية اليوم يرافقه عدد من القيادات التنفيذية تفقد خلالها مجلس مدينة شرم الشيخ الرقمي الجديد، وقال المحافظ في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه جرى نقل عدد من الإدارات إلى المقر الجديد لمجلس مدينة شرم الشيخ الذكي، استعدادا للتشغيل الكامل والافتتاح الرسمي في القريب العاجل.

المركز التكنولوجي

أكد المحافظ أنه جرى تشغيل تجريبي للمركز التكنولوجي، وأكد على تقديم خدمات متميزة للمواطنين والمستثمربن، لتتوافق مع التقدم الهائل في إدارة الخدمات والاستعانة بأفضل الأجهزة التكنولوجية والاستفادة بالتدريب عالي المستوى لموظفي المجلس.

تفقد المحافظ مركز خدمات مصر وعدد من الإدارات الأخرى وطالب بسرعة استكمال نقل باقي الإدارات، وشدد على حسن التعامل مع الجمهور و القضاء على الروتين والالتزام بحسن المظهر والتفاعل مع الأجهزة الحديثة لاستكمال المنظومة الرقمية.

بتفقد المبنى الخدمي الفندقي المجاور لمجلس المدينة والذى أعد لاستقبال ضيوف المحافظة، وأشاد بالتجهيزات الجارية به، واختتم المحافظ زيارته بتفقد أعمال الزراعات والتجميل واللاند سكيب والحديقة المركزية ومجمع البنوك والمول التجاري.