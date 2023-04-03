أماكن الفسحة يوم شم النسيم 2023 في سوهاج.. نيل وطبيعة وآثار

أماكن الفسحة يوم شم النسيم 2023 في سوهاج، يشغل الآلاف من المواطنين والأهالي من أبناء المحافظة، لمعرفة أفضل الأماكن وأفضلها، خاصة أن محافظة سوهاج تمتلك مقومات تاريخية وطبيعية وأثرية، تجعلها مقصد لكل أسرة أو مواطن أو سائح يريد قضاء فسحة لتنزه أو رحلة جديدة.

وتستعرض «الوطن» أماكن الفسحة يوم شم النسيم 2023 في سوهاج لمعرفة أبرز وأشهر المواقع الترفيهية والسياحية والأماكن الشهيرة في سوهاج.

أماكن الفسحة يوم شم النسيم 2023 في سوهاج

وجاءت أبرز أماكن الفسحة يوم شم النسيم 2023 في سوهاج كثيرة ومتعددة في 3 مراكز بالإضافة إلى مدينة سوهاج وهي مركز سوهاج، وأخميم والبلينا، وجاءت أشهر أماكن الفسحة.

- المخيم السياحي يقع في حي الكوثر وهو يشمل ملاعب وحدائق للأطفال وحديقة حيوان وبوفيه ومطعم.

- المراسي السياحية

- جزيرة الزهور والتى تقع وسط نهر النيل.

- الاستاد الرياضي في سوهاج والذي توجد به مدينة السندباء للألعاب، وحديقة وحمام سباحة.

- النوادي ومن أهم تلك النوادي المهندسين، ونادي أعضاء هيىة التدريس، ونادي التجديف ونادي الأطباء، نادي الشرطة،

- كورنيش النيل الغربي.

- كورنيش النيل الشرقي.

- المراكب النيلية واللنشات حيث تنتشر بطول نهر النيل.

- متحف سوهاج القومي، بمدينة نصر شرق سوهاج.

- المسرح الروماني يقع أسفل كوبري أخميم.

- الحديقة المتحفية التي تقع أمام ديوان عام سوهاج.

- معبد رمسيس الثاني ويقع أيضا في منطقة أبيدوس مركز البلينا.

- معبد سيتي الأول ويقع في منطقة أبيدوس بمركز البلينا جنوب سوهاج.

- معبد ميرت آمون ويقع في مدينة أخميم شرق سوهاج.

- معبد إتريبس ويقع بقرية نجع حمد دائرة مركز سوهاج.

- مقابر الحواويش عنوانه مركز ومدينة أخميم شرق سوهاج.

أماكن فسحة شم النسيم في سوهاج

ومن بين أماكن الفسحة يوم شم النسيم 2023 في سوهاج زيارة المعالم الدينية والتي جاء على رأسها التالي:

- الدير الأحمر، يقع في نجع الدير بإدفا.

- الدير الأبيض يقع نجع الدير بناحية قرية إدفا مركز سوهاج.

- مسجد الأمير حسن عنوانه مدينة أخميم شرقي سوهاج.

ويرتبط عيد شم النسيم عند المواطنين ببعض العادات والتقاليد منها كما يتناولون الأسماك المملحة مثل «الفسيخ والرنجة والملوحة»، ومنها أيضًا تلوين «البيض» بألوان جميلة مختلفة ومتنوعة بها قبل تناوله.