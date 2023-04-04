مصرع مسن سقط من أعلى عقار بالموسكي.. والتحريات: لا شبهة جنائية في الوفاة

كشفت التحريات في واقعة سقوط مسن من أعلى عقار بالموسكي ووفاته عدم وجود شبهة جنائية في الواقعة، وأضافت التحريات بأن المسن أثناء تواجده أعلى العقار اختل توازنه وسقط في الشارع، وتم كتابة التحريات النهائية وجار إرسالها للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

بلاغ بمصرع مُسن إثر سقوطه من أعلى عقار

تلقى مأمور قسم شرطة الموسكي بلاغا من الأهالي بمصرع مُسن إثر سقوطه من أعلى عقار بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثة مسن يرتدي كامل ملابسه، كما تبين إصابته بكسور في أماكن متفرقة من الجسم ونزيف خارجي، وبفحص ملابس المجني عليه تبين العثور على بطاقة الرقم القومي الخاصة به وتحمل اسم منصور زكريا، كما تبين العثور على بعض الأوراق الخاصة به.

نقل الجثة لمشرحة زينهم

وجرى نقل الجثة لمشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة ومعرفة هل توجد شبهة جنائية من عدمه وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة، كما طلبت النيابة العامة التحفظ على كاميرات المراقبة تمهيدا لتفريغها لكشف ملابسات الحادث.