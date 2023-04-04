فتح باب التقديم بالمدارس المصرية اليابانية في الإسكندرية إلكترونيا

أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، فتح باب التقديم إلكترونيا بالمدارس المصرية اليابانية بالإسكندرية، من خلال الموقع الإلكترونى بالمدارس، وعددها 4 مدارس في المحافظة.

مواعيد التقديم بالمدارس المصرية اليابانية

وبدأ التقديم من يوم الأحد 2 أبريل ولمدة 15 يوما بمدارس المدرسة المصرية اليابانية بالمنتزه، والمدرسة المصرية اليابانية ببرج العرب 1، والمدرسة المصرية اليابانية ببرج العرب 2.

رابط التقديم بالمدارس المصرية اليابانية

وثمن «الشريف»؛ دور الدولة متمثلة فى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بالإهتمام بإنشاء المدارس المصرية اليابانية على مستوى محافظات الجمهورية لخلق مواطن صالح متزن منتج يحترم نفسه والآخرين، ويقوم بأدواره فى المجتمع لما فيه صالحة الشخصي وصالح المجتمع ككل على حد سواء، مشيراً إلى أن التقديم يتم من خلال هذا الرابط خلال المدة المحددة.

مميزات المدارس اليابانية

وأشار محافظ الإسكندرية؛ أن المدارس المصرية اليابانية أحدثت طفرة هائلة فى الآونة الأخيرة من خلال تزويد الطلاب بمجموعة من المهارات عبر تقديم نظام تعليمى شامل يسمى( التعليم الشامل للطفل)، موضحا أن الدراسة فيها تعتمد على مناهج دراسية متطورة، لغة أجنبية متميزة، كما تساهم فى بناء شخصية الطفل المتمثلة فى سلوكياته ومهاراته وقيمه واتجاهاته بنفس درجة الأهمية لتنمية معارفه ومعلوماته ومهاراته العلمية، من خلال تطبيق النموذج اليابانى من الانشطة التعليمية ( توكاتسو).

ومن الجدير بالذكر؛ أن ما يميز المدارس المصرية اليابانية عن غيرها هو التطبيق العملي للمواد النظرية في بيئة تفاعلية، وإدراك المهارات الحياتية المهمة مثل التواصل والمشاركة مع آخرين، وخوض العديد من التحديات الرياضية والعلمية بين الطلاب، وقلة كثافة الطلاب في الفصل الواحد، و توجيه الطلاب إلى عدة أساليب تعليمية وليس أسلوب موحد، و تنمية المهارات الفنية لدى الطلاب كالرسم والموسيقى، وتطبيق نظرية التعلم من خلال اللعب المعروفة بإسم Gamification.