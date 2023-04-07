قصة مصرع 3 طلاب طب في حادث فاقوس.. الثالث مات بعد شهرين من الواقعة

أثارت وفاة الطالب بكلية الطب أحم محمد حسن سرايا، الناجي الوحيد من حادث تصادم سيارة ملاكي وأخرى نقل بمدينة فاقوس أمس حالة من الحزن بين الأهالي، حيث لحق باثنين من أصدقائه كانا قد توفيا وقت وقوع الحادث نهاية شهر يناير الماضي بالإضافة إلى وفاة سائق السيارة الجامبو ليترفع عدد الوفيات إلى 4 حالات.

تشييع جنازة آخر ضحايا حادث فاقوس

وفي جنازة مهيبة شيع أهالي قرية سنيطة التابعة لمركز فاقوس مساء أمس جثمان الطالب أحمد سرايا، حيث شارك في الجنازة جموع أهالي القرية ما عكس الوداع المؤلم للشاب الراحل الذي اشتهر بدماثة خلقه والسمعة الحسنة.

حزن بين أهالي فاقوس بعد وفاة طالب الطب الثالث

وقال محمد فريد أحد أهالي القرية، إن وفاة طالب كلية الطب الراحل كانت صدمة لجميع الأهالي، حيث كان الجميع يأملون في شفائه، إلى أن شاء القدر أن يلحق بصديقيه اللذين توفيا في نفس الحادث في 31 يناير أي بعد مرور أكثر من شهرين بقليل.

طالب الطب يلفظ أنفاسه الأخيرة

وأضاف لـ«الوطن» الطالب الراحل كان يستقل سيارة ملاكي مع صديقيه وفي طريقهم إلى مدينة الزقازيق اصطدمت بهم سيارة نقل جامبو وتوفي ثلاثة وقت وقوع الحادث، وهما طالبان وسائق السيارة، ولحق بهم الطالب الراحل الذي كان يعتبر الناجي الوحيد من الحادث لافتا إلى أنه تم احتجازه في مستشفى خاص وأجرى عدة عمليات جراحية، وتوفي متأثرا بإصابته.

وأشار إلى أن الطالب الراحل كان من خيرة شباب القرية، مثل صديقيه، وكانوا فرحين بالالتحاق بكلية الطب ويطمحون إلى التخرج وارتداء البالطو الأبيض إلا أنهم ارتدوا الكفن مبكرا.

وقوع حادث تصادم مروع في فاقوس

كان اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية تلقى إخطارًا يفيد تلقي مركز شرطة فاقوس بلاغا يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي يستقلها 3 طلاب بكلية الطب بجامعة الزقازيق وسيارة نقل جامبو، بمدخل فاقوس، وأسفر الحادث عن وفاة اثنين من الطلاب وسائق السيارة وهم باسل محمد بدران، 18 عاما، طالب بكلية الطب، أحمد رشدي عبدالعال، 18 عاما، طالب بكلية الطب، ومحمد طارق فوزي، 30 عاما، سائق، فيما أصيب أحمد محمد حسين سرايا، 18 عامًا، طالب بكلية الطب.

وفاة الطالب الثالث من ضحايا الحادث

وبعد مرور أكثر َمن شهرين على احتجاز طالب كلية الطب الأخير في المستشفى لتلقي العلاج اللازم لفظ أنفاسه الأخيرة اليوم داخل المستشفى، بعد مرور أكثر من شهرين متأثرا بإصابته، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي صرحت بالدفن .