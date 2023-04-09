خبير أمني: حقوق الإنسان بالأقسام تحافظ على الاحترام المتبادل بين المواطن ورجل الشرطة

شدد الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال زيارته لقسم شرطة أول مدينة نصر، اليوم السبت، على الدورات التي يحصل عليها الضباط للتعامل نفسيا وإنسانيا مع المترددين على الأقسام من كبار السن وذوي الهمم لبحث سبل إزالتها وكيفية تداركها، والإعلام عن الحقائق من خلال قطاع الإعلام والعلاقات بالوزارة.

حسن معاملة المواطنين

وفي هذا الصدد، قال اللواء أشرف أمين مساعد وزير الداخلية الأسبق، والخبير الأمني، إن وزارة الداخلية في الفترة الماضية تشدد على حقوق الإنسان داخل أقسام الشرطة والتعامل مع المواطنين، وقياسات الضغوط التي يتعرض لها ضباط الشرطة داخل القسم من كثرة الشكاوى في الفترة ما قبل 2013، ولكن في هذه الفترة، القيادة السياسة والأمنية تشدد على ضرورة الاهتمام والالتزام بالدستور والقانون وحسن معاملة المواطنين والحفاظ على كرامتهم وأهمية دورهم الوطني في خدمة المجتمع.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن قطاع حقوق الإنسان داخل وزارة الداخلية ينشر الوعي، وهذا الأمر تم التماسه في الفترة الأخيرة بشكل كبير وملموس في التعامل مع المواطنين من قبل ضباط الشرطة، مشددا على أن حقوق الإنسان تحافظ على الاحترام المتبادل بين الشرطة والمواطنين، مؤكدًا أن العمل الشرطي لا يعتمد على العمل الفردي، ولكن دون المواطن لم يستطع الحصول على معلومة، ولا يستطيع أن يحقق نجاحات أمنية.