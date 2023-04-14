النشرة الدولية: بايدن يستعين بالمغنية ليدي جاجا.. وبوركينا فاسو تعلن التعبئة

شهدت عدة دول خلال الساعات الـ 24 الماضية، 6 أحداث تنوعت ما بين سياسية وأمنية، أهمها تعيين الرئيس الأمريكي جو بايدن، المغنية ليدي جاجا، رئيسة مناوبة للجنة الرئاسية للثقافة والفن، فيما أصدرت السلطات في بوركينا فاسو، مرسوما للتعبئة العامة.

البداية من الولايات المتحدة، حيث عين الرئيس جو بايدن المغنية، الممثلة ليدي جاجا رئيسة مناوبة للجنة الرئاسية للثقافة والفن، التي تقدم المشورة لرئيس البلاد بشأن السياسات في مجال الثقافة إلى جانب المنتج السينمائي بروس كوهين، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم»، الإخبارية الروسية.

وسينضم كيري واشنطن، وجون باتيست وجورج كلوني وجنيفر جارنر ومارتا كوفمان وغيرهم، كأعضاء في اللجنة، وفقا لما ذكره موقع «بيلبورد».

ترامب يقضي 7 ساعات في مكتب المدعية العامة لنيويورك

بدوره، غادر رئيس الإدارة الأمريكية السابق دونالد ترامب مكتب المدعية العامة لنيويورك «ليتيسيا جيمس»، بعد إدلائه بشهادته لنحو 7 ساعات في قضية اتهم فيها بالتلاعب في المعلومات عن القيمة الحقيقية لممتلكاته.

وفي فنزويلا، رفض الرئيس نيكولاس مادورو تهديدات إدارة بايدن بتشديد العقوبات ضد «كركاس»، إن لم تحرز تقدما في المفاوضات مع المعارضة، وقال في حديث للتلفزيون الحكومي، إن على ممثل «واشنطن» الرحيل إلى الجحيم.

مواجهة هجمات الإرهابيين في بوركينا فاسو

وفي بوركينا فاسو، الواقعة غرب قارة إفريقيا، أصدرت السلطات الانتقالية مرسوماً يقضي بالتعبئة العامة لمواجهة هجمات الإرهابيين.

وفي فرنسا، يدرس المجلس الدستوري، اليوم الجمعة، البت في الطعون بشأن توافق الدستور مع قانون إصلاح نظام المعاشات التقاعدية الذي أقرته الحكومة في مارس الماضي، فيما سيتم الإعلان عن القرار في الساعة «05:30 مساءا بتوقيت القاهرة»

عربيا، صادق أعضاء مجلس «الأمة» في الجزائر، على قانون متعلق بالوقاية من الإتجار بالبشر ومكافحته، كما صادقوا على قانون بشأن الوقاية من المخدرات.