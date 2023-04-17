القصة الكاملة لغلق مغسلة استخدمت كوبري مشاه بالإسكندرية لنشر السجاد

في واقعة غريبة تحدث لأول مرة في الإسكندرية، استغل العاملون في مغسلة خاصة، منشأة عامة «كوبري» بأكبر أحياء الإسكندرية، بشكل سيئ، عبر نشرهم سجاد أعلى جسم الكوبري في تشويه كبير للكوبري وقيمته واسمه والشكل الحضاري الذي تتحلي به عروس البحر الأبيض المتوسط به أمام أهلها وزائريها.

البداية كانت رؤية بعض أهالي الإسكندرية خلال مرورهم في المدينة، كوبري مشاة الشهيد محمد رضا محمد أحمد في حي محرم بك، ومعلقا عليه سجاد لتجفيفه، ما أثار غضبهم، وتداولوا صور الكوبري عبر «فيسبوك» خلال الساعات الماضية، وهو ما دفع الجهات المعنية بالتحرك السريع فور معرفتها بالمخالفة، ووجه اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، رئيس حي محرم بك بالنزول والمعاينة على الطبيعة واتخاذ الإجراءات الرسمية.

نشر سجاد على كوبري بالإسكندرية

وكشفت معاينة مسؤول حي محرم بك بالإسكندرية، للمغسلة والكوبري، استخدام صاحب مغسلة السجاد والعاملون بها، كوبري المشاة العمومي على طريق المحمودية في الطريق العام، ونشر سجاد المغسلة عليه بشكل مخالف للقانون، إذ استغلوا منشأة عامة في غير الغرض المخصص لها بالمخالفة للقانون.

قرار رادع من محافظ الإسكندرية

وبرفع تقرير لمحافظ الإسكندرية، أصدر قرارًا بغلق مغسلة السجاد لتعدي صاحبها على حرم الطريق العام ومخالفته للقانون، وقال المحافظ لـ«الوطن»، إنه كلف الجهات المختصة بالتحفظ على السجاد وضبط مرتكبي المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، ‏ونفذت الجهات المختصة سريعا القرار.

وأضاف أنه لن يسمح بتجاوز أي أحد للقانون والتعدي على المنشآت العامة واستغلالها بشكل سيئ بهذا الشكل، وسيتم الضرب بيد من حديد على كل من يخالف القانون ويتجاوزه، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية معه للحفاظ على الشكل الحضاري الذي تتمتع به المحافظة التي تعد من أكبر المحافظات الجاذبة للسياحة في مصر.