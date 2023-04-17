مسلسل حضرة العمدة الحلقة 26.. بسمة تكشف سبب شهادتها ضد شقيقها

وقائع مثيرة جاءت ضمن أحداث مسلسل حضرة العمدة الحلقة 26، التي انتهى عرضها قبل قليل عبر شبكة تليفزيون الحياة، إذ لا تزال قضية مقتل «سلمى» على يد زميلها «سامر ضرغام» تحقق أصداء واسعة داخل قرية تل شبورة.

أحداث مسلسل حضرة العمدة الحلقة 26

وجمعت أحد مشاهد مسلسل حضرة العمدة الحلقة 26، بين بسمة «كابر» وشقيقها حسام داغر «صلاح» حيث تكشف لها أسباب شهادتها أمام النيابة ضد شقيقها «سامر» بسب قضية القتل، وهو الأمر الذي أثار غضب أسرتها تجاهها، كون شقيقها قريب من الإعدام.

وقالت بسمة خلال أحداث مسلسل حضرة العمدة الحلقة 26، إن شهادتها في النيابة جاءت إرضاءً لابنتها «صفية» القريبة جدًا من روبي «عمدة قرية تل شبورة»، إذ قالت: «مش عاوزة العمدة تلعب في دماغ بنتي، وتقولها مامتك شهدت زور عشان خاطر أخوها، وظلمت بنت اتقتلت على إيده.. مش عاوزة أظهر صغيرة في عين بنتي.. هتقول إيه عليا لما تكبر وتبقى دكتورة قد الدنيا لو لاقتني شهدت زور؟».

أبطال مسلسل حضرة العمدة

مسلسل حضرة العمدة بطولة عدد كبير من الفنانين؛ منهم روبي، ودينا، وأحمد رزق، وأحمد بدير، وإدوارد، وإيهاب فهمي، ومحمود عبد المغني، ومحمد محمود عبد العزيز، ومحمود حافظ وآخرين، وهو من تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج عادل أديب.

ويعرض مسلسل حضرة العمدة عبر شبكة تليفزيون الحياة حصريًا في رمضان في الثامنة والنصف مساءً، كما يعاد في الثانية والنصف من صباح اليوم التالي.